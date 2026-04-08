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Empresa de Hong Kong solicita arbitraje contra Maersk por plan con Panamá para controlar un puerto

HONG KONG (AP) — Una filial de un conglomerado con sede en Hong Kong inició un procedimiento de arbitraje contra el grupo danés de logística y puertos Maersk tras acusarlo de alinearse con Panamá en un plan para hacerse con el control de las operaciones portuarias en el crucial canal del país centroamericano.

ARCHIVO - Grúas cargan y descargan contenedores de mercantes en puerto Cristóbal, operado por Panama Ports Company, en Colón, Panamá, el 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)
ARCHIVO - Grúas cargan y descargan contenedores de mercantes en puerto Cristóbal, operado por Panama Ports Company, en Colón, Panamá, el 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo) AP

Panama Ports Company, que forma parte de CK Hutchison Holdings de Hong Kong, señaló en un comunicado el martes que Maersk A/S había infringido un contrato sobre las operaciones de la empresa hongkonesa en los puertos situados en ambos extremos del Canal de Panamá, con el fin de allanar el camino para que un nuevo operador afiliado al grupo danés asumiera el control de la terminal de Balboa.

La empresa indicó que el arbitraje se celebrará en Londres, pero no explicó qué reparaciones pretendía obtener.

El gobierno de Panamá tomó el control de los puertos de Balboa y Cristóbal en febrero, después de que la Corte Suprema del país declaró que la concesión que permitía a la Panama Ports Company operar ambas infraestructuras era inconstitucional. El fallo provocó una reacción adversa de China.

Más tarde, el ejecutivo panameño permitió que filiales de Maersk y Mediterranean Shipping Company asumieran las operaciones en los dos puertos.

Panama Ports Company inició un procedimiento de arbitraje contra Panamá en febrero. A finales de marzo, amplió sus reclamaciones y dijo que los daños superaban los 2.000 millones de dólares.

El martes manifestó que su reclamo contra Maersk es independiente del proceso en curso para responsabilizar a Panamá por lo que calificó como una “conducta contraria al contrato y a los inversionistas”.

Ni el gobierno de Panamá ni Maersk hicieron comentarios al respecto.

Las acciones legales podrían complicar aún más el plan inicial de CK Hutchison de vender la mayor parte de sus decenas de puertos en todo el mundo, incluidos los dos en Panamá, a un consorcio en el que participa la firma de inversión estadounidense BlackRock, en un acuerdo de 23.000 millones de dólares.

El plan de venta, anunciado por primera vez en marzo de 2025, complació al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha denunciado interferencias chinas en las operaciones en la crucial vía marítima. Pero la venta prevista aparentemente enfureció a Beijing, y el regulador antimonopolio de China dijo el año pasado que iniciaría una revisión del acuerdo.

Desde entonces, las partes implicadas en el acuerdo han buscado formas de avanzar con la venta, incluyendo considerar planes para incorporar a un inversionista chino al consorcio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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