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Emergente Yoshida impulsa la carrera en la 10ma y Medias Rojas superan 1-0 a Tigres

BOSTON (AP) — El emergente Masataka Yoshida conectó un sencillo por encima de un infield adelantado de cinco hombres para que Jarren Durán anotara desde tercera con un out en la décima entrada, y los Medias Rojas de Boston superaron el viernes 1-0 a los Tigres de Detroit.

Masataka Yoshida, de los Medias Rojas de Boston, sonríe tras conectar un sencillo que definió el duelo del viernes 17 de abril de 2026, ante los Tigres de Detroit en 10 innings (AP Foto/Robert F. Bukaty)
Masataka Yoshida, de los Medias Rojas de Boston, sonríe tras conectar un sencillo que definió el duelo del viernes 17 de abril de 2026, ante los Tigres de Detroit en 10 innings (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

El juego, en el que se cortó una racha de seis triunfos de Detroit, presentó aperturas en blanco por parte del venezolano Ranger Suárez, de Boston, y de Casey Mize.

Y cada equipo terminó con apenas cuatro hits.

Los Medias Rojas, que lucieron sus uniformes “Fenway Greens” por primera vez esta temporada, mejoraron a una foja de 7-5 —todas las victorias dejando al rival en el terreno— con las camisetas verdes que debutaron en 2025.

El mexicano Durán, corredor automático, avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado de Will Vest (1-3) antes de que Yoshida pegara un rodado que pasó por encima del primera base Spencer Torkelson.

Suárez trabajó ocho entradas, permitió dos sencillos en la primera y registró cuatro ponches y una base por bolas. Garrett Whitlock (1-1) lanzó la décima para acreditarse la victoria.

El cubano Aroldis Chapman, de Boston, ponchó a Dillon Dingler tirándole con un lanzamiento de 101,3 millas por hora para cerrar la novena.

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