Embiid se pierde el segundo juego de 76ers ante Knicks por lesiones de tobillo y cadera

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Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia durante el partido contra los Knicks de Nueva York, el lunes 4 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Los 76ers añadieron a su pívot al parte de lesionados horas antes de intentar igualar la serie.

Embiid tuvo dificultades en una abreviada noche durante la paliza de los Knicks por 137-98 en el primer duelo. Aportó 14 puntos al acertar 3 de 11 en tiros de campo en 25 minutos. Los titulares fueran enviados al banquillo cuando el partido ya estaba fuera de alcance.

El ala-pívot sido anotado como probable para jugar ese partido y los Knicks aprovecharon repetidamente su falta de movilidad para disparar con facilidad.

Tras someterse a una apendicectomía al final de la temporada regular, Embiid reapareció para el cuarto partido de la serie de primera ronda de Filadelfia contra Boston y ayudó a los 76ers a remontar un déficit de 3-1 para ganar la eliminatoria.

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FUENTE: AP