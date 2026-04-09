Elecciones recientes en EEUU parecen presagiar auge de demócratas

Tom Tiffany, representante republicano por Wisconsin y candidato a gobernador del estado, en conferencia de prensa en Madison, Wisconsin, el 8 de abril del 2026. (AP foto/Scott Bauer) AP

“Nos dieron una paliza”, manifestó el representante Tom Tiffany, quien se postula para gobernador.

Se refería a las victorias demócratas en las campañas para la Corte Suprema de Wisconsin y la alcaldía de Waukesha, un suburbio conservador a las afueras de Milwaukee. Pero algunos republicanos también quedaron inquietos por una elección especial en Georgia, donde su candidato para reemplazar a Marjorie Taylor Greene en el Congreso ganó por un margen mucho más estrecho que el que el partido había obtenido en el pasado.

En conjunto, los cambios aportaron más datos a una imagen cada vez más clara del impulso demócrata de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, cuando estará en juego el control de la Cámara de Representantes, el Senado y gobiernos estatales en todo el país.

“En zonas rurales, urbanas, demócratas, republicanas, los demócratas han rendido por encima de lo esperado en todas partes”, afirmó Jared Leopold, un consultor demócrata entre cuyos clientes está Keisha Lance Bottoms, candidata a gobernadora de Georgia. “Eso es presagio significativo sobre cómo se verá noviembre del 26”.

Algunos republicanos insistieron en que no había necesidad de entrar en pánico, y su recaudación de fondos sigue siendo más fuerte que la de los demócratas. Stephen Lawson, estratega en Georgia, sostuvo que “el cielo no se está cayendo”.

Pero también admitió que su partido va por detrás de donde había estado en el pasado, y que los republicanos deben “examinar detalladamente estos resultados”.

“Alarma para los republicanos”

Las elecciones especiales pueden ser poco fiables como referencia política, pero los demócratas han demostrado de forma constante una fortaleza sorprendente: Dieron vuelta un distrito del Senado estatal de Texas. Ganaron un escaño en la Cámara de Representantes estatal en Palm Beach, en Florida, donde está la mansión Mar-a-Lago del presidente Donald Trump.

Luego avanzaron el martes en la contienda para reemplazar a Greene, quien renunció al Congreso en enero tras un enfrentamiento con Trump.

Clay Fuller, el candidato republicano, se impuso por 12 puntos porcentuales. Pero hace dos años, Greene ganó por 29 puntos y Trump se llevó el distrito por casi 37.

“Eso es una alarma para los republicanos”, expresó la estratega demócrata Meredith Brasher.

Fuller derrotó a Shawn Harris, quien planea volver a desafiarlo en noviembre.

Jackie Harling, presidenta republicana del distrito, dijo que la renuncia de Greene energizó a los demócratas mientras su partido sufre de “fatiga electoral”.

“Marjorie Taylor Greene era como un tren indetenible y cuando se retiró, les dio esperanza a los demócratas y les dio una oportunidad de ganar algo que creían imposible de ganar”, comentó Harling.

"Tendencia mixta pero inclinada hacia los demócratas"

Georgia tiene contiendas clave este año, incluida una disputa abierta por la gobernación. El senador Jon Ossoff, demócrata, también intenta defender su escaño.

Hay motivos para pensar que el descontento latente podría volverse contra los republicanos apenas dos años después de que Trump canalizara la ira de los votantes con su campaña de regreso a la presidencia.

Los demócratas derrotaron en noviembre a dos republicanos en funciones en contiendas estatales por escaños en la comisión que regula los servicios públicos. El aumento de las tarifas eléctricas ha dado controversia en campañas recientes, especialmente a medida que se construyen enormes centros de datos para alimentar la inteligencia artificial.

Pero el presidente del Partido Demócrata de Georgia, Charlie Bailey, intenta mantener expectativas moderadas.

“Podríamos consolidarnos, quedarnos con esta tendencia mixta pero inclinada hacia los demócratas”, dijo. “No vamos a convertirnos de la noche a la mañana en Colorado”.

"Una señal muy clara de impulso"

Wisconsin celebra elecciones estatales para puestos en la Corte Suprema, y los liberales ampliaron su mayoría con una victoria aplastante de 20 puntos porcentuales el martes.

Los demócratas registraron avances en condados republicanos, demócratas y mixtos en comparación con otra contienda judicial del año pasado, que también ganó el candidato liberal.

“Para mí, esto fue una señal muy clara de impulso y entusiasmo para los demócratas en el otoño”, afirmó el presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, Devin Remiker.

El estado tiene este año su propia contienda abierta por la gobernación, y los demócratas esperan tomar el control de la Legislatura estatal y desalojar al representante republicano Derrick Van Orden.

“Es hora de poner esto a toda marcha”, declaró Mandela Barnes, ex vicegobernador demócrata que se postula para gobernador.

David Crowley, ejecutivo del condado de Milwaukee y otro candidato demócrata a gobernador, indicó que está claro que “la gente está realmente molesta con el Partido Republicano y su marca en este momento”.

“Pero eso no significa que automáticamente vayan a pasarse a los demócratas”, añadió Crowley. “Y por eso tenemos que seguir enfocándonos en los temas y hablar de los valores de todos los votantes aquí en el estado de Wisconsin”.

"Mucha ansiedad"

Tiffany, el candidato republicano a gobernador en Wisconsin, pidió no sacar demasiadas conclusiones de los resultados del martes.

Afirmó que “cada elección es única” y que no estaba haciendo cambios en su campaña. Sostuvo que la clave para ganar será “marcar ese contraste claro de cómo vamos a ayudar a los wisconsinianos comunes”.

Pero los demócratas parecían estar abriéndose paso, incluso en Waukesha. La ciudad está ubicada a las afueras de Milwaukee, en el bastión republicano del condado de Waukesha.

La demócrata Alicia Halvensleben, presidenta del concejo municipal, derrotó al republicano Scott Allen, uno de los miembros más conservadores de la Asamblea estatal.

Señaló que el tema de Trump surgió “mucho” durante su campaña, aunque cree que su victoria se redujo a temas locales y a cómo la legislatura estatal no los estaba abordando.

“Hay tanta incertidumbre a nivel nacional”, declaró Halvensleben. “Creo que ese nivel de incertidumbre está causando mucha ansiedad en la gente, hasta llegar al nivel local”.

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Amy informó desde Atlanta y Cooper desde Phoenix.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP