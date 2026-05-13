El zurdo de los Yankees Max Fried sale luego de 3 entradas ante Baltimore por dolor de codo

Max Fried, abridor de los Yankees de Nueva York, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Orioles de Baltimore, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Fried fue retirado del encuentro del miércoles, una derrota por 7-0 en Baltimore después de apenas tres inningss debido a molestias en un codo. Se espera que el tres veces seleccionado al Juego de Estrellas se someta a estudios y sea examinado el jueves por el médico del equipo Christopher Ahmad, en Nueva York.

“Solo un poco incómodo, tirante, especialmente entre entradas. Me cuesta calentar, aflojar. En el primer bateador de la entrada estaba como en 88, 90, 91 mph. Y para el final —cuarto, quinto bateador, con 20 lanzamientos— ya puedo aflojar las cosas”, comentó Fried.

Fried se marchó directamente al túnel después de que Baltimore anotó dos veces en la tercera entrada, y los Yankees tenían a Paul Blackburn calentando en el bullpen mientras bateaban en la cuarta. Fried permitió tres carreras y cinco imparables, con apenas 34 de 61 lanzamientos en zona de strike y llegando a tres bolas contra cinco de los 13 bateadores que enfrentó.

“Definitivamente no estaba ayudando al equipo”, manifestó el zurdo de 32 años. “Podría haber seguido lanzando, pero en ese punto fue como: bueno, asegurémonos de que podamos calmar esto y tratar de adelantarnos al problema”.

“Mañana haremos todas las pruebas y lo que haga falta. No parece demasiado preocupado por esto, pero ya veremos”, señaló el mánager Aaron Boone.

Fried ha lidiado repetidamente con problemas de ampollas en el dedo, con cuatro visitas a la lista de lesionados entre 2018 y 2023 cuando estaba con Atlanta. El año pasado tuvo una ausencia prolongada alrededor de la pausa del Juego de Estrellas.

Fue elegido al Clásico de Mitad de Temporada en 2025, su primera campaña con los Yankees. El lanzador de 32 años tiene una efectividad de 3,21 en 10 aperturas esta temporada.

“Supongo que uno nunca sabe, pero definitivamente estoy planeando que esto sea más pronto que tarde”, dijo Fried. “Obviamente, mañana sabremos cómo está todo. ... Si puedo, me encantaríahacer mi próxima apertura”.

Nueva York parece variantes decentes en la rotación de abridores.

Carlos Rodón se reincorporó a la rotación de los Yankees el fin de semana pasado tras recuperarse de una cirugía en octubre para retirar cuerpos sueltos en el codo izquierdo y limar un espolón óseo.

Gerrit Cole está cerca de volver tras una cirugía de reemplazo del ligamento del codo, realizada en marzo de 2025. Cole realizó cinco aperturas de rehabilitación en ligas menores, y Boone indicó que el ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2023 hará dos o tres más. Tiene previsto abrir el sábado para la sucursal de la Triple-A en Scranton/Wilkes-Barre.

La rotación de Nueva York también incluye a Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

El dominicano Luis Gil, Novato del Año de la Liga Americana en 2024, ha estado en ligas menores durante gran parte de la campaña y fue colocado en la lista de lesionados el viernes debido a una inflamación en el hombro derecho.

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FUENTE: AP