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El único swing de Austin Wells mete a Dominicana en libro de récords y en semis del Clásico Mundial

MIAMI (AP) — El único swing de Austin Wells metió a la República Dominicana en el libro de récords del Clásico Mundial de béisbol y en las semifinales.

Austin Wells, de República Dominicana, recorre las bases luego de batear un jonrón de tres carreras ante Corea del Sur, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)
Austin Wells, de República Dominicana, recorre las bases luego de batear un jonrón de tres carreras ante Corea del Sur, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Wells conectó el viernes un jonrón de tres carreras que puso fin al juego en la séptima entrada, lo que detuvo el encuentro por la regla de nocaut del torneo. República Dominicana venció a Corea del Sur por 10-0 para avanzar a la ronda de los cuatro mejores.

El jonrón de Wells fue el 14º de los dominicanos en el torneo, con lo que igualaron el récord del certamen, impuesto por México en 2009. Wells, quien también se voló la barda el domingo en una victoria por 12-1 en la fase de grupos sobre Holanda, castigó un cutter, el primer lanzamiento de Hyeong Jun So,

La pelota pegó en la parte frontal del segundo nivel de gradas del jardín derecho.

“El objetivo era ganar hoy y pasar a la siguiente ronda", destacó Wells. "Ayudar hoy y ser parte de esto fue muy divertido. Definitivamente, un momento especial”.

Con una alineación de estrellas que incluye a Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., Wells se ha adaptado rápidamente al equipo. Y, cuando los toleteros estelares hicieron daño sin vuelacercas ante Corea del Sur, fue Wells quien la sacó del parque.

El jonrón también igualó a Wells con Soto, Guerrero, Tatis, Junior Caminero y Oneil Cruz.

“La experiencia ha sido increíble. Ha sido un honor indescriptible poder representar a mi familia y a la República Dominicana", manifestó Wells, nacido en Arizona de madre con ascendencia dominicana, "Es algo que nunca voy a olvidar y ojalá tenga la oportunidad otra vez”.

Durante su bombardeo de poder en los primeros cuatro juegos, los dominicanos han exhibido celebraciones virales y festejos espectaculares, desde lanzamientos de bates hasta coreografías cuando alguien completa el trote alrededor de las bases.

Wells ha sido más comedido.

“En mi carrera no he sido de hacer grandes ‘bat flips’. Estoy tomando nota", explicó. "Muchas veces simplemente me quedo en blanco cuando conecto un jonrón. Me ha costado mostrar algún tipo de emoción. Tal vez la próxima vez”.

Los dominicanos alcanzaron la ronda de semifinales por primera vez desde 2013, cuando disputaron el juego por el campeonato. Ahora tendrán la oportunidad de superar a México y adueñarse del récord de jonrones —y de acercarse un paso más a otro título.

Enfrentarán a Estados Unidos el domingo en Miami.

“Esto es algo especial para nosotros porque somos un equipo muy unido, un equipo compacto", expresó Caminero. "Se siente la emoción, la energía en el clubhouse. Trabajamos como equipo. Esto es algo muy especial para nosotros. Ahora tenemos que enfocarnos en el próximo rival el domingo y seguir jugando como lo hemos hecho hasta ahora”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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