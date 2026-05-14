El sencillo decisivo de Cole en la 10ma da a Astros triunfo 4-3 ante Marineros y corta mala racha

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Zach Cole (16), de los Astros de Houston, celebra con sus compañeros de equipo después de pegar el sencillo decisivo durante la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Brice Matthews abrió la décima como corredor automático en segunda base y avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado de Alex Hoppe (0-1). Cole, quien igualó su máximo de carrera con tres imparables, pegó un sencillo con un rodado al jardín derecho para remolcar a Matthews.

El dominicano Bryan Abreu (2-2) dio una base por bolas en una décima entrada sin carreras.

El venezolano José Altuve sumó dos carreras producidas para ayudar a los Astros a cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en general y poner fin a una seguidilla de nueve tropiezos ante los Marineros.

Houston llenó la casa sin outs en la octava y tomó la ventaja con un elevado de sacrificio de Altuve con uno fuera. Altuve se convirtió en el quinto jugador de los Astros con 900 carreras impulsadas.

Un boleto con las bases llenas del dominicano Julio Rodríguez ante Bryan King empató el juego 3-3 con dos outs en la novena.

J.P. Crawford y Luke Raley conectaron cuadrangulares solitarios por los Marineros.

Hubo una demora de unos 12 minutos con un out en la entrada cuando el umpire principal Roberto Ortiz abandonó el juego después de que Braden Shewmake conectara una bola de foul que golpeó su máscara. El umpire de primera base, Alex MacKay, se movió de primera base a detrás del plato tras la salida de Ortiz y después de colocarse el equipo. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP