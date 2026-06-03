El Senado votará sobre fondos para control migratorio tras retiro de fondo de Trump

El líder de la mayoría republicana en el Senado John Thune, de Dakota del Sur, acompañado desde la izquierda por el senador republicano por Missouri Josh Hawley y el senador republicano por Oklahoma James Lankford, en el Congreso en Washington, el 2 de junio del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

El proyecto de ley, de aproximadamente 70.000 millones de dólares, para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza se retrasó durante semanas mientras los senadores republicanos sorteaban los distintos obstáculos creados por el presidente Donald Trump y la Casa Blanca. Afirman que ahora están listos para avanzar con la legislación, que se ha reducido a su forma original.

“En este momento, el objetivo es llevar el proyecto base hasta la meta”, manifestó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur.

Aun así, los republicanos deberán conseguir suficientes votos para rechazar múltiples enmiendas que los demócratas —y potencialmente algunos republicanos— presentarán. Los republicanos están utilizando un proceso llamado reconciliación presupuestaria que les permite aprobar la legislación sin ningún voto demócrata, pero primero deben atravesar una larga serie de votaciones sobre enmiendas que podrían plantear problemas para el proyecto.

La principal amenaza durante la votación de las enmiendas, que podría comenzar tan pronto como la noche del miércoles, es una serie de propuestas demócratas previstas sobre el fondo de 1.776 millones de dólares de Trump, que su administración desechó el martes tras una fuerte resistencia republicana. Aunque el secretario de Justicia interino Todd Blanche dijo al Congreso que “no vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, los demócratas sostienen que quieren que eso quede escrito en la ley.

“Es solo cuestión de tiempo antes de que Blanche y Trump se retracten de su palabra”, expresó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York.

Thune señaló que los comentarios de Blanche fueron “sumamente útiles” y cree que la mayoría de los senadores republicanos quedaron satisfechos con la decisión. “Lo sabremos”, añadió.

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, ha dicho que podría presentar una enmienda para bloquear cualquier intento de resucitar ese fondo, que formaba parte de un acuerdo que resolvió la demanda de Trump contra el servicio de impuestos.

Thune indicó que está trabajando con Tillis y otros que han hablado de enmiendas, mientras intenta asegurarse de contar con suficientes votos para una mayoría simple en el Senado, donde la correlación es 53-47.

“Tengan en cuenta que tenemos que mantenerlos a todos juntos, asegurarnos de tener 50 votos para ello”, afirmó Thune.

Se eliminó el dinero para el salón de baile de Trump

La legislación también se retrasó por la oposición a 1.000 millones de dólares en fondos de seguridad para la Casa Blanca, incluidos los destinados al nuevo salón de baile de Trump, que se añadieron al proyecto original.

Demócratas y algunos republicanos cuestionaron el uso de dinero de los contribuyentes para el enorme proyecto en un momento de dificultades económicas para muchos votantes. Los demócratas también habían planeado enmiendas para eliminar ese texto.

Mientras diversos asuntos secundarios descarrilaron temporalmente la legislación, los republicanos han dicho que su máxima prioridad es aprobar la financiación para el ICE y la Patrulla Fronteriza que los demócratas han bloqueado durante meses en protesta por la ofensiva de la administración en materia de control migratorio. Pero el éxito requiere unidad republicana en el Senado y en la Cámara de Representantes antes de que pueda llegar a Trump.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Joey Cappelletti y Lisa Mascaro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP