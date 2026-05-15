El Preakness en Laurel Park lo tiene todo, menos al ganador del Derby de Kentucky

El Preakness incluye un cambio de sede a una pista de 115 años que nunca ha albergado la carrera, un lote con algunos de los mejores potros tresañeros del país y un par de oportunidades para hacer historia en el hipismo.

“Esta es una gran carrera. Son 14 caballos: una gran carrera para apostar. Una carrera increíblemente difícil de analizar. Y no siempre se tienen de esas”, dijo Bill Knauf, presidente y director general del Maryland Jockey Club.

Después de que Cherie DeVaux decidió no inscribir a Golden Tempo dos semanas después de su emocionante avance del último al primer lugar en el Derby, no hay —igual que aquel día— un caballo claramente favorito a la victoria. Seis caballos están con gabelas de 8-1 o más bajas.

La segunda prueba de la Triple Corona se traslada a Laurel Park para una presentación única, ya que el hipódromo de Pimlico en Baltimore se reconstruye desde cero. El plan es que el Preakness regrese a su sede tradicional el próximo año, con la obra a medio construir, y que Pimlico esté completamente listo en 2028.

Muchos de los principales entrenadores tienen experiencia limitada en Laurel, que albergará el Preakness con la misma distancia de 1 3/16 millas.

“He competido con caballos allí de manera esporádica”, comentó Chad Brown, quien tiene a Iron Honor, ligero favorito. “El cambio de este año no va a impedir que vaya y, en cierto modo, vea qué pasa”.

Desde el punto de vista táctico, la recta final en Laurel es más corta que en muchas pistas. La meta llega a 1.089 pies después de la última curva, en comparación con 1.152 pies en Pimlico y 1.234 pies en Churchill Downs. Podría ser una ventaja para el caballo local Taj Mahal, que está invicto en sus tres carreras sobre la pista de tierra allí.

“Me gustaría pensar que es beneficioso que haya tenido una buena carrera de dos curvas sobre ella. Eso definitivamente juega a nuestro favor”, dijo la entrenadora Brittany Russell.

Oportunidades de hacer historia en el Preakness

DeVaux se convirtió hace dos semanas en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby de Kentucky. Tras la victoria de Jena Antonnuci en el Belmont de 2023 con Archangelo, Russell tiene la posibilidad de completar la barrida de la Triple Corona en el Preakness.

Russell siente que sería un cuento de hadas ganar con Taj Mahal en su pista local, donde inició su negocio hace ocho años y donde está establecida de forma permanente. Con su esposo Sheldon montando al caballo, es una historia familiar por la que vale la pena apostar.

“Solo estamos tratando de mantenerlo bastante simple", comentó Sheldon Russell, quien está listo para participar en su cuarto Preakness. "Los dos hacemos la tarea. Vemos repeticiones juntos. Es agradable porque lo conozco. Eso es una gran ventaja, diría yo. Estoy contento, y estoy contento de que sea uno de los caballos de Brittany con el que podamos tener una monta en la carrera”.

Ocelli es uno de los tres caballos del Derby en el lote, tras terminar tercero como un enorme tapado de 70-1, y podría lograr algo que no se ha hecho en más de un siglo: ningún caballo ha estrenado su casillero de victorias en el Preakness desde 1888.

Con la mira puesta en unirse a campeones del siglo XIX como Refund, Saunterer, Cloverbrook, Shirley y Culpepper, Ocelli va 0 de 7, pero sí ganó una carrera de prueba de 2 furlongs en Aiken, Carolina del Sur, que no cuenta en su historial.

“Sabe cómo poner la cabeza al otro lado de la línea en primer lugar”, declaró su entrenador Whit Beckman.

Brown, dos veces ganador del Preakness, destacó que la carrera de 2 millones de dólares, incluso sin el ganador del Derby, tiene gran importancia para el deporte, para el resto de este año y más allá. Aunque Golden Tempo tiene ahora los reflectores, el Preakness podría aportar un rival para desafiarlo.

“Quizá haya otra estrella que vaya a surgir de esta carrera y tal vez dentro de unos meses estemos mirando hacia atrás al Preakness diciendo: ‘Este fue el inicio de la campaña de este caballo en particular que terminó siendo uno de los mejores caballos’. Simplemente no estoy seguro; eso aún no está claro hasta que corramos la carrera”, dijo Brown.

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FUENTE: AP