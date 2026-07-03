El partido ultraderechista Alternativa para Alemania llega envalentonado a su convención

ARCHIVO – Los líderes de AfD Alice Weidel, izquierda, y Tino Chrupalla, asisten a una sesión del Parlamento alemán en Berlín, Alemania, el 18 de marzo de 2026. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo) AP

Sin embargo, el partido nacionalista antiinmigración sigue siendo tan polarizante como siempre. Se espera que su reunión atraiga a decenas de miles de manifestantes a la ciudad oriental de Erfurt.

Alternativa para Alemania, o AfD, se reúne para elegir a sus dirigentes, algo que los partidos alemanes hacen cada dos años. Buscará dar una imagen de unidad al prorrogar los mandatos de Alice Weidel y Tino Chrupalla, quienes han dirigido el partido conjuntamente durante cuatro años.

En las elecciones nacionales del año pasado, AfD logró el mejor resultado de un partido de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial. Su segundo puesto lo dejó como el mayor partido de oposición a nivel nacional y como la fuerza política más fuerte en lo que en su momento fue Alemania Oriental, de corte comunista. Desde entonces, su apoyo ha subido por encima del 20,8% que obtuvo entonces, y evaluaciones recientes la sitúan en primer lugar.

Weidel manifestó recientemente que “2026 es un año de destino para AfD”. Los partidos tradicionales afirman que no trabajarán con él, una postura que a menudo se conoce como un “cortafuegos”.

Sin embargo, el partido espera obtener el 40% de los votos o más en las elecciones estatales que se realizarán el 6 de septiembre en la región oriental de Sajonia-Anhalt. Eso podría encaminarlo hacia una mayoría absoluta o dejarlo en una posición en la que podría intentar atraer a tránsfugas, allanando el camino para la elección de su primer gobernador estatal.

Dos semanas después se celebran otras elecciones estatales en el este, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y AfD también se muestra optimista allí.

Una porción de poder

“AfD está, en cierta medida, a las puertas del poder”, dijo Albrecht von Lucke, un experto político que edita la revista Blätter für deutsche und internationale Politik.

El primer jefe de una administración distrital de AfD fue elegido en 2023 en Turingia, el estado donde se encuentra Erfurt. Desde entonces no ha habido más, ya que un número suficiente de votantes se agrupó en torno a candidatos tradicionales para impedir que se repitiera.

Pero dirigir una administración estatal sería un premio mucho mayor. Los 16 estados de Alemania tienen amplias competencias, por ejemplo, en la gestión del sistema educativo y en la supervisión de asuntos de seguridad.

Los opositores temen la posibilidad de que AfD reemplace a un gran número de funcionarios públicos si gobierna Sajonia-Anhalt, y de que información confidencial termine en círculos de extrema derecha o incluso en Rusia. “Un ministro del Interior de AfD sería un riesgo para la seguridad”, declaró a la televisión ARD Gregor Maier, ministro centroizquierdista del Interior de Turingia.

AfD rechaza las preocupaciones sobre su posible gestión de un gobierno estatal. “Demostraremos que podemos hacerlo mejor, y eso es exactamente lo que temen los viejos partidos”, afirmó Chrupalla esta semana en un mitin en Berlín.

Sin embargo, Von Lucke señaló que, para el partido, sería “un enorme desafío” demostrar que puede gobernar bien Sajonia-Anhalt, con probables conflictos internos. “Hay mucho que indica que esto no tendrá éxito”, comentó.

Un gobierno bajo presión

AfD se ha visto favorecido por la profunda impopularidad del gobierno de coalición nacional del canciller Friedrich Merz, que asumió el cargo hace 14 meses con promesas de reformar y dar un giro a la economía de Alemania, la mayor de Europa. Actualmente emprende cambios potencialmente dolorosos tras un largo periodo de estancamiento económico, pero aún no ha logrado convencer a los votantes de que puede ofrecer resultados.

Merz ha pedido paciencia.

“Es irrealista limitarse siempre a lamentar el declive, deprimirse y esperar un gran estallido”, dijo recientemente en una reunión de la industria. “No va a haberlo. Estamos en un proceso de reformas... y estamos avanzando en este proceso”.

“Queremos mostrar que, desde el centro político de este país, son posibles soluciones, que también reconocemos correctamente los problemas”, añadió.

Sin embargo, desde hace tiempo, AfD se ha vuelto experto en canalizar el descontento con asuntos que van mucho más allá de su tema distintivo de frenar la migración, que impulsó su ascenso a mediados de la década de 2010.

Ha respaldado el enfoque general del gobierno de Trump, al tiempo que ha criticado la guerra en Irán. También lleva mucho tiempo pidiendo el levantamiento de las sanciones contra Rusia y se opone a los envíos de armas a Ucrania. Merz, dijo Chrupalla, “cree que tiene que escalar contra Rusia, como en la Guerra Fría. Debería estar tendiendo puentes”.

Un partido bajo escrutinio

AfD está enfrascado en una batalla con la agencia de inteligencia interior de Alemania por la evaluación que esta hace del partido. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución anunció el año pasado que había clasificado a AfD como un grupo extremista de derecha comprobado, pero suspendió la designación tras una impugnación legal. En febrero, un tribunal de Colonia dijo que la agencia no puede usar la designación mientras considera en detalle la demanda del partido.

Algunas personas quieren la prohibición del partido, y es probable que los manifestantes que, según previsiones, acudirán en masa el sábado y el domingo, subrayen esos llamados. Pero el máximo tribunal de Alemania ha fijado en el pasado un listón muy alto para prohibir partidos.

Los opositores a la idea recelan de entregarle a AfD una victoria si una solicitud de prohibición es rechazada tras procedimientos prolongados. Merz y sus aliados conservadores sostienen que la prioridad debería ser que el gobierno demuestre que puede mejorar la vida de los alemanes.

En un informe de 2025 emitido el martes, la agencia de inteligencia dijo que no había indicios de que el partido se hubiera apartado de sus posturas problemáticas.

“Muchas declaraciones de AfD y de sus representantes reflejan una comprensión de la nación basada en la etnicidad y la ascendencia, y contradicen la comprensión de la nación consagrada en la Constitución de Alemania”, se indica en el informe. También se señalan los llamados a la “remigración” de millones de personas y las referencias habituales a un supuesto “gran reemplazo” planificado de la población.

AfD rechaza enérgicamente las acusaciones de extremismo y sostiene que los partidos tradicionales han convertido en arma a la agencia.

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Kerstin Sopke en Berlín contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP