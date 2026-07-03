El papa insta a EEUU a reafirmar sus ideales fundacionales en el 250 aniversario de su independencia

ARCHIVO – El papa León XIV da su bendición en su visita a la catedral de Pavia, en el norte de Italia, el 20 de junio de 2026. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) AP

Durante una aparición en video en vivo en el National Constitution Center, que ofrece una plataforma apartidista para la educación y el debate constitucional, el primer papa nacido en Estados Unidos en la historia recordó la tradición estadounidense de acoger a los migrantes y promover la libertad religiosa.

El centro, con sede en Filadelfia, entregó a León su Medalla de la Libertad anual, que se otorga cada año a alguien “de coraje y convicción” que promueva la libertad en todo el mundo. El centro homenajeó a León este año por su “trabajo de toda la vida promoviendo la libertad religiosa y la libertad de conciencia y de expresión en todo el mundo, ideales consagrados por los fundadores de Estados Unidos en la Primera Enmienda”.

Con la medalla colgada del cuello, León se dirigió al centro desde Roma en vísperas del aniversario. Tiene previsto pasar el propio 4 de julio en un lugar de gran carga simbólica, dada la ofensiva del gobierno de Trump contra los migrantes: la isla siciliana de Lampedusa, destino de cientos de miles de migrantes que huyen de conflictos, penurias y pobreza.

Trump y León han chocado por la insistencia del pontífice en que los migrantes sean tratados con dignidad, acogidos y acompañados, como exige el mandato evangélico de “acoger al extranjero”.

León aludió a la fundación de Estados Unidos por “hombres y mujeres valientes que soñaban con la libertad y con una vida mejor para ellos y para sus hijos”, al afirmar que todos los hombres y mujeres son creados iguales y gozan de ciertos derechos inalienables, entre ellos, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Se refirió a los migrantes al recordar la “noble visión” de los Padres Fundadores que convirtió a Estados Unidos en “referente de libertad, a medida que abría sus puertas a sucesivas oleadas de inmigrantes, permitiéndoles a ellos y a sus hijos desempeñar su papel en la configuración del futuro de la nación”.

También evocó el ideal fundacional que consagra el derecho a la vida en la Declaración de Independencia, al sostener que todo hombre y toda mujer gozan de dignidad humana y deben ser protegidos desde la concepción hasta la muerte natural, terminología vaticana que se opone al aborto y la eutanasia.

“La grandeza moral de una nación se manifiesta, ante todo, en su capacidad de apoyar, proteger y valorar la vida de todos, especialmente de los más vulnerables y de aquellos cuya dignidad es cuestionada”, manifestó.

León, nacido en Chicago, oró para que los ideales sobre los que se fundó Estados Unidos —una dignidad humana compartida, la igualdad y los derechos fundamentales— puedan ser una “luz guía” ahora y en el futuro.

Que el 250mo aniversario de este año “sea la ocasión de un solemne nuevo compromiso con estos ideales que han hecho de Estados Unidos un país que valora la paz y la prosperidad, un país caracterizado por la generosidad y la nobleza de corazón”, expresó.

Entre los anteriores galardonados con la Medalla de la Libertad figuran el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg y el representante John Lewis, el fallecido líder de los derechos civiles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP