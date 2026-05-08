americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El nuevo entrenador de Iga Swiatek se rompió el tendón de Aquiles en un entrenamiento

ROMA (AP) — Se suponía que iba a ser un juego divertido entre Iga Swiatek y su nuevo entrenador en una cancha especial en el centro de Roma para ayudar a promocionar el Abierto de Italia.

Iga Swiatek devuelve ante Caty McNally en el Abierto de Italia, el viernes 8 de mayo de 2026, en Roma. (AP Foto/Andrew Medichini)
Iga Swiatek devuelve ante Caty McNally en el Abierto de Italia, el viernes 8 de mayo de 2026, en Roma. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Terminó con un desgarro del tendón de Aquiles para Francisco Roig, el español que fue contratado recientemente por Swiatek, la campeona de seis títulos de Grand Slam.

Swiatek contó que había una apuesta de 100 euros (120 dólares) en juego para un ejercicio de voleas y que ella tenía punto de partido cuando ocurrió la lesión.

“Hizo un paso de ajuste y se rompió el Aquiles. Ocurrió el sábado. El martes ya lo habían operado en Varsovia. De alguna manera nos ocupamos de él”, explicó Swiatek tras una victoria en tres sets sobre la estadounidense Caty McNally en su debut el viernes.

Roig, quien anteriormente entrenó a Rafael Nadal, fue contratado por Swiatek después de que la estrella polaca se separara de Wim Fissette.

“Básicamente solo se perdió un entrenamiento”, comentó Swiatek. “Ahora no es fácil en las prácticas porque no puede estar a mi lado. Pero lo haremos funcionar”.

La sesión de práctica se realizó en la céntrica Piazza del Popolo.

“No creo que la gente se diera cuenta de lo grave que era porque en ese momento fue muy valiente”, manifestó Swiatek. “Yo me habría puesto a llorar. Habría armado un drama tremendo. Su cara estaba normal. Al principio pensé que estaba bromeando. Mi compañero de peloteo también pensó que estaba bromeando”.

Swiatek es tricampeona en Roma y se apresta para el Abierto de Francia, que ha ganado cuatro veces.

Entonces, ¿la lesión la ha ayudado a estrechar lazos con su nuevo entrenador?

“Desde el principio tuvimos una buena relación”, afirmó Swiatek. “No necesitábamos ningún problema de salud para eso”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

La placa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera de un tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Nueva York restringirá cooperación con el ICE pese a las amenazas del zar fronterizo de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter