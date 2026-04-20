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El novato Sal Stewart pega su 8vo jonrón y los Rojos vencen 6-1 a Rays para 4ta victoria seguida

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — El novato Sal Stewart conectó un jonrón, añadió un doble, se robó una base y anotó dos veces, mientras los Rojos de Cincinnati vencieron 6-1 a los Rays de Tampa Bay el lunes por la noche para su cuarta victoria consecutiva.

Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón de dos carreras frente a Jesse Scholtens, de los Rays de Tampa Bay, el lunes 20 de abril de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón de dos carreras frente a Jesse Scholtens, de los Rays de Tampa Bay, el lunes 20 de abril de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Stewart puso a Cincinnati en la pizarra con un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, con el que puso fin a la racha sin permitir anotaciones de Jesse Scholtens para iniciar la temporada, que se había extendido a nueve entradas y dos tercios.

Con su octavo cuadrangular, Stewart igualó a Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, en el liderato entre los novatos de las Grandes Ligas, y a Jordan Walker, de San Luis, en el liderato de la Liga Nacional. Stewart encabeza a los jugadores de primer año en las mayores en carreras impulsadas (21) y en extrabases (13).

El primera base de 23 años también atrapó una línea con las casa llena para el último out.

Rhett Lowder (3-1) necesitó 33 lanzamientos para superar la primera entrada, al otorgar una base por bolas con casa llena al cubano Yandy Díaz. A partir de ahí se asentó y permitió cinco imparables y dos boletos en seis episodios.

Tres relevistas trabajaron una entrada cada uno por Cincinnati. Los Rojos llegaron al juego con una efectividad del bullpen de 2.31, la mejor de las mayores.

Scholtens (1-1) permitió cinco carreras con siete hits en cinco entradas y dos tercios.

TJ Friedl conectó un doble en la tercera entrada y anotó con un sencillo del dominicano Elly De La Cruz. El venezolano Eugenio Suárez añadió un doble de dos carreras en la sexta por Cincinnati.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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