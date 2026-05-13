El novato Carson Benge se redime con el hit decisivo en la décima y los Mets vencen 3-2 a Detroit

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Carson Benge (3), derecha, de los Mets de Nueva York, celebra con sus compañeros de equipo después de conectar un sencillo para dejar tendidos en el campo a los Tigres de Detroit en juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Nueva York perdía 2-0 en la primera entrada después de que Benge dejó caer un elevado atrapable de Dillon Dingler cerca de la franja de advertencia del jardín derecho, que terminó en doble, y Riley Greene siguió con un sencillo de dos carreras ante Christian Scott.

Tyrone Taylor impulsó una carrera con un rodado en la segunda entrada ante el dominicano Framber Valdez, quien hizo su primera apertura desde una suspensión de cinco juegos por golpear intencionalmente con un lanzamiento a Trevor Story, de Boston. Bo Bichette empató la pizarra con un sencillo corto que impulsó una carrera en la séptima ante Kyle Finnegan.

Soto fue reemplazado por un bateador emergente en la séptima, cuatro entradas después de que se golpeó el pie derecho con un foul. El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, dijo que las radiografías fueron negativas y que Soto estaba día a día.

Benge, quien debutó en el día inaugural, conectó un fuerte sencillo de un out al centro ante Drew Anderson (1-1) y anotó con facilidad el corredor automático A.J. Ewing, quien debutó el martes. A Benge lo habían puesto out en el plato el campocorto Zack Short en un doble robo retrasado para el último out de la séptima, mientras el receptor Dillon Dingler aplicaba el toque.

Brooks Raley (1-1) dio base por bolas a Matt Vierling con dos outs en la décima antes de retirar a Wenceel Pérez con un elevado.

Valdez permitió dos carreras y ponchó a siete.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP