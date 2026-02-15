El noruego Klaebo gana su 9no oro en esquí de fondo y bate un récord olímpico invernal

Compartir en:









El noruego Johannes Hoesflot Klaebo compite en el relevo masculino 4 x 7.5km d esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de 2026 en Tesero, Italia, el domino 15 de febrero de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

El atleta de 29 años ganó el domingo el relevo 4 x 7,5 kilómetros en la competencia masculina para conseguir su cuarto oro en los Juegos de 2026.

Había compartido el récord con tres atletas noruegos ya retirados: Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie en esquí de fondo, y Ole Einar Bjoerndalen en biatlón.

Ahora se encuentra solo en la cima.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP