Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Un nuevo incidente en infraestructura energética vuelve a encender las alarmas en Cuba . Vecinos del municipio de Regla reportaron este viernes una densa columna de humo proveniente de la zona de la Bahía de La Habana , señalando como presunto epicentro la refinería Refinería Ñico López .

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron humo visible desde distintos puntos del área, mientras unidades del cuerpo de bomberos se dirigían al lugar.

Hasta el momento del reporte inicial, no hubo confirmación oficial por parte de CUPET sobre las causas del incidente ni sobre posibles daños materiales.

Vecinos compartieron imágenes impactantes donde se observaban llamas aparentemente próximas a tanques de refinación de petróleo, lo que generó preocupación por el riesgo de explosión o propagación.

Poco después, nuevas imágenes mostraron que la humareda disminuía.

El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso confirmó que el incendio fue controlado, aunque no ofreció detalles sobre el origen del siniestro ni la magnitud de los daños.

Antecedentes preocupantes en la Bahía de La Habana

El incidente revive preocupaciones sobre la seguridad industrial en la zona energética de la Bahía de La Habana.

El 26 de septiembre de 2024, un incendio en una embarcación turca anclada en la bahía dejó ocho trabajadores heridos, uno de ellos en estado grave. El siniestro ocurrió durante labores de soldadura en una patana utilizada por la empresa energética Karen.

Desde entonces, persisten cuestionamientos sobre:

Protocolos de seguridad industrial

Mantenimiento de infraestructuras petroleras

Transparencia informativa oficial

Riesgos en zonas densamente pobladas

Vulnerabilidad energética en medio de crisis

El nuevo incendio se produce en un contexto de:

Crisis energética prolongada

Déficit de generación eléctrica

Escasez de combustible

Infraestructura envejecida

Aunque las autoridades afirmaron haber controlado la situación, el evento refuerza la percepción pública de vulnerabilidad en complejos estratégicos ubicados cerca de zonas residenciales.

La falta de información detallada mantiene abiertas interrogantes sobre la magnitud real del incidente.