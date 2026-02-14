americateve

René González

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Reportan robo en vivienda del exespía René González en La Habana; paredes fueron manchadas con excremento y dejaron mensaje

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
RENE GONZALEZ

Un insólito y polémico episodio sacude nuevamente a una de las figuras más controvertidas vinculadas al aparato de inteligencia cubano.

La vivienda en La Habana del exespía René González fue escenario de un robo que terminó con un hallazgo que ha generado indignación y especulación: las paredes estaban manchadas con excremento y en el lugar apareció un mensaje escrito con la palabra “pagaras”.

El operativo policial fue realizado por la Policía Nacional Revolucionaria en el Reparto Kohly, en la capital cubana.

Qué ocurrió en la vivienda

Según reveló el periodista Juan Juan Almeida en su canal digital, los presuntos intrusos:

  • Sustrajeron varias pertenencias

  • Mancharon las paredes con excremento

  • Dejaron un cartel con la palabra “pagaras”

Almeida señaló que, además del robo, los responsables dejaron abundante evidencia biológica en el lugar.

Imágenes compartidas en redes mostraron presencia de patrullas policiales y un vehículo de criminalística procesando la escena.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial pública sobre el avance de la investigación ni sobre posibles detenidos.

René González fue uno de los integrantes de la red de espionaje conocida como Red Avispa, desmantelada por el FBI en 1998 en Estados Unidos.

Fue condenado por conspiración y cargos relacionados con espionaje en territorio estadounidense. Tras cumplir años en prisión federal, fue liberado en 2011 bajo supervisión y regresó definitivamente a Cuba en 2013 tras renunciar a su ciudadanía estadounidense.

En la Isla fue presentado por el gobierno como uno de los llamados “Cinco Héroes”, mientras que en Estados Unidos su caso sigue siendo considerado un asunto de seguridad nacional.

Contexto y controversia

El robo ocurre en un momento de creciente tensión económica y social en Cuba, con aumento de delitos y cuestionamientos sobre seguridad ciudadana.

La falta de información oficial detallada ha alimentado especulaciones sobre:

  • Motivaciones del robo

  • Posible mensaje político

  • Ajuste de cuentas

  • Delito común con vandalismo agravado

El episodio vuelve a colocar bajo los reflectores a una figura históricamente ligada a uno de los casos de espionaje más emblemáticos en la relación entre Cuba y Estados Unidos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

