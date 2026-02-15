Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

La empresa estatal Aerovaradero S.A. vuelve a quedar bajo escrutinio público tras la difusión de imágenes que muestran decenas de motos enviadas desde el exterior almacenadas a la intemperie en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba .

Las fotografías, compartidas en redes sociales, exhiben cajas expuestas al sol, la lluvia y el sereno, algunas apenas cubiertas con nailon o restos de hule arrastrados por el viento.

Según denuncias ciudadanas, los vehículos llevan semanas en esas condiciones , sin protección adecuada.

Usuarios aseguran que las motos representan sacrificios económicos importantes para familias dentro y fuera de la Isla.

Entre las denuncias destacan:

Algunos comentarios en redes señalan que vehículos pueden permanecer retenidos durante meses, mientras que supuestos pagos extraoficiales acelerarían la entrega.

Acusaciones de pagos informales para agilizar trámites

Supuestos robos de piezas o insumos

Demoras prolongadas en la entrega

Mercancías expuestas a la intemperie

Screenshot 2026-02-15 at 1.23.54PM

Hasta el momento, no hay respuesta pública detallada de la empresa sobre estas imágenes recientes.

Aerovaradero, perteneciente a la Corporación de la Aviación Cubana, es la entidad responsable de:

Recepción

Almacenamiento

Desaduanaje

Entrega de paquetería internacional

Su posición monopólica dentro del sistema estatal limita alternativas para los usuarios cuando surgen demoras o irregularidades.

Las denuncias en redes reflejan frustración acumulada por:

Retrasos de meses

Pérdida o deterioro de mercancías

Falta de mecanismos efectivos de reclamación

Historial de controversias

No es la primera vez que la empresa enfrenta cuestionamientos.

En años anteriores se han reportado:

Entregas erróneas de vehículos

Paquetes abiertos con contenido alterado

Cargas pendientes desde 2019

Demoras prolongadas sin solución

El patrón de denuncias refuerza la percepción pública de ineficiencia estructural y escasa supervisión.

Impacto económico y social

En un país marcado por escasez persistente y dificultades de transporte, muchas de estas motos representan:

Inversión significativa

Herramienta de trabajo

Medio esencial de movilidad

La incertidumbre sobre su estado y entrega genera angustia en quienes dependen de estos bienes.