Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

La empresa estatal Aerovaradero S.A. vuelve a quedar bajo escrutinio público tras la difusión de imágenes que muestran decenas de motos enviadas desde el exterior almacenadas a la intemperie en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba.
La empresa estatal Aerovaradero S.A. vuelve a quedar bajo escrutinio público tras la difusión de imágenes que muestran decenas de motos enviadas desde el exterior almacenadas a la intemperie en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba.
Las fotografías, compartidas en redes sociales, exhiben cajas expuestas al sol, la lluvia y el sereno, algunas apenas cubiertas con nailon o restos de hule arrastrados por el viento.
Según denuncias ciudadanas, los vehículos llevan semanas en esas condiciones, sin protección adecuada.
Usuarios aseguran que las motos representan sacrificios económicos importantes para familias dentro y fuera de la Isla.
Entre las denuncias destacan:
Mercancías expuestas a la intemperie
Demoras prolongadas en la entrega
Supuestos robos de piezas o insumos
Acusaciones de pagos informales para agilizar trámites
Algunos comentarios en redes señalan que vehículos pueden permanecer retenidos durante meses, mientras que supuestos pagos extraoficiales acelerarían la entrega.
Hasta el momento, no hay respuesta pública detallada de la empresa sobre estas imágenes recientes.
Recepción
Almacenamiento
Desaduanaje
Entrega de paquetería internacional
Su posición monopólica dentro del sistema estatal limita alternativas para los usuarios cuando surgen demoras o irregularidades.
Las denuncias en redes reflejan frustración acumulada por:
Retrasos de meses
Pérdida o deterioro de mercancías
Falta de mecanismos efectivos de reclamación
No es la primera vez que la empresa enfrenta cuestionamientos.
En años anteriores se han reportado:
Entregas erróneas de vehículos
Paquetes abiertos con contenido alterado
Cargas pendientes desde 2019
Demoras prolongadas sin solución
El patrón de denuncias refuerza la percepción pública de ineficiencia estructural y escasa supervisión.
En un país marcado por escasez persistente y dificultades de transporte, muchas de estas motos representan:
Inversión significativa
Herramienta de trabajo
Medio esencial de movilidad
La incertidumbre sobre su estado y entrega genera angustia en quienes dependen de estos bienes.
