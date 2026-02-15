americateve

Cuba

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Motos enviadas a Cuba permanecen semanas a la intemperie en Santiago de Cuba bajo custodia de Aerovaradero, generando indignación

Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
motos cuba

La empresa estatal Aerovaradero S.A. vuelve a quedar bajo escrutinio público tras la difusión de imágenes que muestran decenas de motos enviadas desde el exterior almacenadas a la intemperie en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba.

Las fotografías, compartidas en redes sociales, exhiben cajas expuestas al sol, la lluvia y el sereno, algunas apenas cubiertas con nailon o restos de hule arrastrados por el viento.

Según denuncias ciudadanas, los vehículos llevan semanas en esas condiciones, sin protección adecuada.

Screenshot 2026-02-15 at 1.23.47PM

Indignación por presunto abandono

Usuarios aseguran que las motos representan sacrificios económicos importantes para familias dentro y fuera de la Isla.

Entre las denuncias destacan:

  • Mercancías expuestas a la intemperie

  • Demoras prolongadas en la entrega

  • Supuestos robos de piezas o insumos

  • Acusaciones de pagos informales para agilizar trámites

Algunos comentarios en redes señalan que vehículos pueden permanecer retenidos durante meses, mientras que supuestos pagos extraoficiales acelerarían la entrega.

Screenshot 2026-02-15 at 1.23.54PM

Hasta el momento, no hay respuesta pública detallada de la empresa sobre estas imágenes recientes.

Aerovaradero, perteneciente a la Corporación de la Aviación Cubana, es la entidad responsable de:

  • Recepción

  • Almacenamiento

  • Desaduanaje

  • Entrega de paquetería internacional

Su posición monopólica dentro del sistema estatal limita alternativas para los usuarios cuando surgen demoras o irregularidades.

Las denuncias en redes reflejan frustración acumulada por:

  • Retrasos de meses

  • Pérdida o deterioro de mercancías

  • Falta de mecanismos efectivos de reclamación

Historial de controversias

No es la primera vez que la empresa enfrenta cuestionamientos.

En años anteriores se han reportado:

  • Entregas erróneas de vehículos

  • Paquetes abiertos con contenido alterado

  • Cargas pendientes desde 2019

  • Demoras prolongadas sin solución

El patrón de denuncias refuerza la percepción pública de ineficiencia estructural y escasa supervisión.

Impacto económico y social

En un país marcado por escasez persistente y dificultades de transporte, muchas de estas motos representan:

  • Inversión significativa

  • Herramienta de trabajo

  • Medio esencial de movilidad

La incertidumbre sobre su estado y entrega genera angustia en quienes dependen de estos bienes.

Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

