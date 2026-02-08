Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File) AP

Sin embargo, aunque los investigadores recopilaron abundantes pruebas de que el magnate abusó sexualmente de menores, encontraron poca evidencia de que liderara una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos, según una revisión de los registros internos del Departamento de Justicia realizada por The Associated Press.

Los videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos ni involucraban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025.

En un examen de los registros financieros de Epstein, incluidos los pagos que hizo a entidades vinculadas a figuras influyentes del ámbito académico, las finanzas y la diplomacia global, no se encontró ningún vínculo con actividades delictivas, según otro memorando interno de 2019.

Aunque una de las víctimas de Epstein hizo afirmaciones muy difundidas de que él “la prestó” a sus amigos ricos, los agentes no pudieron confirmarlo ni encontraron otras víctimas que contaran una historia similar, según los registros.

En un resumen de la investigación enviado en un correo electrónico en julio, los agentes dijeron que “cuatro o cinco” acusadoras de Epstein afirmaron que otros hombres o mujeres habían abusado sexualmente de ellas. Sin embargo, señalaron que “no había suficiente evidencia para acusar federalmente a estos individuos, por lo que los casos fueron remitidos a las fuerzas del orden locales”.

La AP y otras organizaciones de medios siguen revisando millones de páginas de documentos , muchos de los cuales eran confidenciales, divulgados por el Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y es posible que esos registros contengan pruebas que los investigadores hayan pasado por alto por.

Pero los documentos, que incluyen informes policiales, notas de entrevistas del FBI y correos electrónicos de fiscales, proporcionan la imagen más clara hasta la fecha de la investigación, y de la razón por la que las autoridades de Estados Unidos finalmente decidieron cerrarla sin cargos adicionales.

Decenas de víctimas salen a la luz

La investigación sobre Epstein comenzó en 2005, cuando los padres de una niña de 14 años informaron que había sufrido abusos en la casa del millonario en Palm Beach, Florida.

La policía identificaría al menos a 35 niñas con historias similares: Epstein pagaba a estudiantes de secundaria 200 o 300 dólares para que le dieran masajes sexualizados.

Cuando el FBI se unió a la investigación, los fiscales federales redactaron acusaciones para imputar a Epstein y a algunos asistentes personales que habían organizado las visitas y pagos a las niñas. Pero en su lugar, el entonces fiscal de Estados Unidos en Miami, Alexander Acosta, llegó a un acuerdo que permitió que Epstein se declarara culpable de cargos estatales de solicitar prostitución de una menor. Sentenciado a 18 meses de cárcel, el magnate fue liberado a mediados de 2009.

En 2018, una serie de historias del Miami Herald sobre el acuerdo de culpabilidad llevó a los fiscales federales de Nueva York a revisar las acusaciones.

Epstein fue arrestado en julio de 2019. Un mes después, se suicidó en su celda.

Un año después, los fiscales acusaron a la confidente de larga data de Epstein, Ghislaine Maxwell, diciendo que había reclutado a varias de sus víctimas y a veces participaba en el abuso sexual. Condenada en 2021, Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión.

Los fiscales no hallan pruebas que respalden las afirmaciones más sensacionales

En los memorandos de la fiscalía, resúmenes de casos y otros documentos hechos públicos en la más reciente divulgación de registros relacionados con Epstein realizada por el departamento se muestra que los agentes del FBI y los fiscales federales investigaron diligentemente a posibles cómplices. Incluso las afirmaciones aparentemente extravagantes e incomprensibles, incorporadas en líneas de información, fueron examinadas.

Algunas acusaciones no pudieron ser verificadas, escribieron los investigadores.

En 2011 y nuevamente en 2019, los investigadores entrevistaron a Virginia Roberts Giuffre, quien en demandas y entrevistas de noticias había acusado a Epstein de organizar encuentros sexuales con numerosos hombres, entre ellos, el expríncipe británico Andrés.

Según sus propias declaraciones, los investigadores confirmaron que Giuffre había sufrido abusos sexuales por parte de Epstein. Pero otras partes de su historia eran problemáticas.

Otras dos víctimas de Epstein que, según Giuffre, también fueron “prestadas” a hombres poderosos dijeron a los investigadores que no tuvieron tal experiencia, escribieron los fiscales en un memorando interno de 2019.

“Ninguna otra víctima ha descrito haber recibido órdenes expresas de Maxwell o Epstein de participar en actividades sexuales con otros hombres”, se lee en el memorando.

Giuffre reconoció haber escrito un relato parcialmente ficticio de su tiempo con Epstein que contenía descripciones de cosas que no ocurrieron. También había presentado relatos cambiantes en entrevistas con los investigadores, escribieron, y había “participado en una serie continua de entrevistas públicas sobre sus acusaciones, muchas de las cuales han incluido caracterizaciones sensacionalistas, si no demostrablemente inexactas, de sus experiencias”. En esas inexactitudes había relatos falsos de sus interacciones con el FBI, dijeron.

Aun así, los fiscales federales intentaron organizar una entrevista con Andrew, actualmente conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, quien se negó a ponerse a disposición. Giuffre resolvió una demanda con el antiguo príncipe en la que lo había acusado de conducta sexual inapropiada.

En un libro de memorias publicado tras su suicidio, ocurrido el año pasado, Giuffre escribió que los fiscales le dijeron que no la incluyeron en el caso contra Maxwell porque no querían que sus acusaciones distrajeran al jurado. Insistió en que sus relatos de que fue comerciada a hombres de élite eran verdaderos.

Los fiscales dicen que las fotos y videos no implican a otros

Los investigadores incautaron una gran cantidad de videos y fotos de los dispositivos electrónicos y hogares de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Encontraron CD, fotografías impresas y al menos una cinta de video que contenía imágenes de desnudos de mujeres, algunas de las cuales parecían ser menores. Un dispositivo contenía de 15 a 20 imágenes que representaban material de abuso sexual infantil comercial, imágenes que, según los investigadores, Epstein obtuvo en internet.

Ningún video o foto mostraba a las víctimas de Epstein sufriendo abusos sexuales, ninguno mostraba a hombres con ninguna de las mujeres desnudas, y ninguno contenía evidencia que implicara a alguien más que a Epstein y Maxwell, escribió la entonces fiscal federal adjunta Maurene Comey en un correo electrónico enviado a funcionarios del FBI el año pasado.

Si hubieran existido esas pruebas, el gobierno “habría seguido cualquier pista que generaran”, escribió Comey. “Sin embargo, no localizamos tales videos”.

Los investigadores que examinaron los registros bancarios de Epstein encontraron pagos a más de 25 mujeres que parecían ser modelos, pero no encontraron evidencia de que estuviera involucrado en prostituir mujeres con otros hombres, escribieron los fiscales.

Los socios cercanos de Epstein no son acusados

En 2019, los fiscales analizaron la posibilidad de acusar a una de las asistentes de larga data de Epstein, pero decidieron no hacerlo.

Los fiscales concluyeron que, aunque la asistente ayudó a Epstein a pagar a las niñas por sexo y pudo haber estado al tanto de que algunas eran menores de edad, ella misma era víctima de su abuso sexual y manipulación.

Los investigadores examinaron la relación del magnate con el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, quien una vez participó en una agencia con Epstein en Estados Unidos y fue acusado en un caso separado de agredir sexualmente a mujeres en Europa. Brunel se suicidó en la cárcel mientras esperaba juicio por un cargo de violación en Francia.

Los fiscales también sopesaron si debían acusar a una de las novias de Epstein que había participado en actos sexuales con algunas de sus víctimas. Los investigadores entrevistaron a la novia, que tenía entre 18 y 20 años en ese momento, “pero se determinó que no había suficiente evidencia”, según un resumen entregado al director del FBI Kash Patel en julio.

Días antes del arresto de Epstein en julio de 2019, el FBI planeó enviar agentes para entregar citaciones del jurado investigador a personas cercanas a Epstein, incluidos sus pilotos y un cliente comercial de larga data, el magnate minorista Les Wexner.

Los abogados de Wexner dijeron a los investigadores que ni él ni su esposa tenían conocimiento de la conducta sexual inapropiada de Epstein. El magnate había gestionado las finanzas de Wexner, pero los abogados de la pareja dijeron que se desligaron de él en 2007 tras enterarse de que les había robado.

“Hay pruebas limitadas sobre su participación”, escribió un agente del FBI sobre Wexner en un correo electrónico del 16 de agosto de 2019.

En una declaración a la AP, un representante legal de Wexner dijo que los fiscales le informaron que él “no era ni un coconspirador ni un objetivo en ningún aspecto”, y que Wexner había cooperado con los investigadores.

Los fiscales también examinaron relatos de mujeres que dijeron haber dado masajes en la casa de Epstein a invitados que intentaron hacer que los encuentros fueran sexuales. Una mujer acusó al inversionista de capital privado, Leon Black, de iniciar un contacto sexual durante un masaje en 2011 o 2012, lo que la llevó a huir de la habitación.

La fiscalía del distrito de Manhattan investigó posteriormente, pero no se presentaron cargos.

La abogada de Black, Susan Estrich, dijo que su cliente le había pagado a Epstein por planificación patrimonial y asesoramiento fiscal. Afirmó en un comunicado que Black no participó en conductas indebidas ni tenía conocimiento de las actividades delictivas de Epstein. Las demandas de dos mujeres que acusaron a Black de conducta sexual inapropiada fueron desestimadas o retiradas. Una sigue pendiente.

No hay una lista de clientes

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo a Fox News en febrero de 2025 que la “lista de clientes” nunca vista de Epstein estaba “en mi escritorio ahora mismo”. Unos meses después, afirmó que el FBI revisaba “decenas de miles de videos” de Epstein “con niños o pornografía infantil”.

Pero los agentes del FBI escribieron a sus superiores que la lista de clientes no existía.

El 30 de diciembre de 2024, unas tres semanas antes de que el presidente Joe Biden dejara el cargo, el entonces subdirector del FBI, Paul Abbate, se comunicó a través de subordinados para preguntar “si nuestra investigación hasta la fecha indica que la ‘lista de clientes’, a menudo mencionada en los medios, existe o no”, según un correo electrónico que resume su consulta.

Un día después, un funcionario del FBI respondió que el agente del caso había confirmado que no existía una lista de clientes.

El 19 de febrero de 2025, dos días antes de la aparición de Bondi en Fox News, un agente especial supervisor del FBI escribió: “Aunque la cobertura mediática del caso de Jeffrey Epstein hace referencia a una ‘lista de clientes’, los investigadores no localizaron tal lista durante el curso de la investigación”.

___

Aaron Kessler contribuyó a este informe desde Washington.

___

La AP revisa los documentos publicados por el Departamento de Justicia en colaboración con periodistas de CBS, NBC, MS NOW y CNBC. Los periodistas de cada sala de redacción trabajan juntos para examinar los archivos y compartir información sobre lo que contienen. Cada medio es responsable de su propia cobertura independiente de las noticias sobre los documentos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP