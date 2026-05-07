El Mundial sufre por la sucesión de lesiones que afectan a varias estrellas

Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y lo mismo ocurre con la estrella brasileña Estêvão.

También se produjo un susto cuando Mohamed Salah sufrió una lesión de isquiotibiales.

Las lesiones de algunos de los nombres más rutilantes del fútbol se acumulan de cara al Mundial, que comienza dentro de cinco semanas.

Se espera que Mbappé vuelva a jugar con el Real Madrid este mes y no hay indicios de que su problema lo deje fuera del Mundial. Pero cualquier contratiempo del talismán de Francia será motivo de preocupación para el seleccionado nacional.

También se espera que Lamine, la sensación adolescente del Barcelona que se recupera de una lesión muscular en la pierna, forme parte de la convocatoria de España y dispute su primer Mundial.

Y los temores iniciales sobre Salah se han disipado.

Otros, sin embargo, no han tenido tanta suerte.

El atacante francés Hugo Ekitike sufrió en abril una lesión en el tendón de Aquiles cuya recuperación total podría tardar más de seis meses, lo que lo deja fuera del torneo coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México y posiblemente también del inicio de la próxima temporada.

Brasil perdió a dos jugadores del Madrid: el delantero Rodrygo Goes y el defensor Éder Militão. Alemania echará de menos a Serge Gnabry, el atacante del Bayern Múnich que se lesionó el aductor en un entrenamiento.

También preocupa la ausencia en las últimas semanas de Rodri Hernández, el mediocampista de España y del Manchester City, por una lesión en la ingle, después de que se perdiera la mayor parte de la temporada pasada por una lesión del ligamento cruzado anterior. El técnico del City Pep Guardiola ha dado actualizaciones positivas sobre la recuperación de Rodri en los últimos días, y el exganador del Balón de Oro debería volver a jugar esta temporada.

Jugadores y entrenadores han advertido cada vez más sobre el impacto de un calendario de partidos cada vez más cargado.

El Mundial, agigantado a 48 selecciones, se disputa un año después del relanzamiento de un ampliado Mundial de Clubes. La Liga de Campeones también se ha ampliado en los últimos años.

El técnico de Arsenal Mikel Arteta describe la exigencia sobre los jugadores como “desastre en potencia".

Jugadores definitivamente descartados para el Mundial

Argentina: Joaquín Panichelli (ligamente cruzado anterior)

Alemania: Serge Gnabry (aductor)

Brasil: Éder Militão (rotura de bíceps femoral), Rodrygo (ligamento cruzado anterior)

Estados Unidos: Cameron Carter-Vickers (tendón de Aquiles), Patrick Agyemang (tendón de Aquiles)

Francia: Hugo Ekitike (tendón de Aquiles)

Holanda: Xavi Simons (ligamento cruzado anterior)

México: Marcel Ruiz (ligamento cruzado), Luis Malagón (tendón de Aquiles)

Prendiendo velas

Argelia: El arquero Luca Zidane, hijo del ícono francés Zinedine Zidane, es duda tras una lesión facial durante un choque en el campo el mes pasado.

Argentina: Cristian Romero ha sido descartado para el resto de la temporada por una lesión de rodilla. Aún no se ha confirmado si el central queda fuera del Mundial, ya que Tottenham no ha dado un plazo para su recuperación.

Bélgica: El arquero Thibaut Courtois sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y recién ha vuelto a entrenar con el Madrid.

Brasil: La sensación adolescente Estêvão no volverá a jugar con Chelsea este mes tras una lesión de isquiotibiales. Hay informes contradictorios sobre si se recuperará a tiempo para el Mundial.

Croacia: El veterano mediocampista Luka Modrić se fracturó el pómulo el mes pasado, pero se espera que esté disponible para el Mundial.

Estados Unidos: El defensor Miles Robinson no juega desde el 18 de abril por una lesión en la pierna.

Marruecos: El lateral derecho Achraf Hakimi está de baja por una lesión en el muslo derecho sufrida con el Paris Saint-Germain.

Uruguay: El volante ofensivo Giorgian De Arrascaeta sufrió una fractura de clavícula derecha durante un partido con Flamengo y se operó. Su participación en el Mundial está en riesgo.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP