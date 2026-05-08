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El Mundial 2026 ofrece una oportunidad a Carlos Acevedo tras la lesión de Luis Ángel Malagón

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Carlos Acevedo puede atestiguar que la paciencia es una virtud.

Los porteros de México Raúl Rangel, detrás, y Carlos Acevedo controlan la pelota durante una sesión de entrenamiento en la Ciudad de México el viernes 8 de mayo de 2026.(AP Foto/Fernando Llano)
Los porteros de México Raúl Rangel, detrás, y Carlos Acevedo controlan la pelota durante una sesión de entrenamiento en la Ciudad de México el viernes 8 de mayo de 2026.(AP Foto/Fernando Llano) AP

Después de quedarse fuera del Mundial hace cuatro años, el arquero trabajó lejos de los reflectores para ser incluido en la nómina final y ahora peleará por un puesto como titular en la Copa del Mundo 2026.

Acevedo, de 30 años, y Raúl Rangel son los únicos dos porteros con un sitio seguro en el Tri para el Mundial. Guillermo Ochoa, de 40 años, se perfila como el tercer arquero, aunque su nombre no ha sido registrado oficialmente.

“Es un sueño de niño el poder estar en un Mundial y el poder competir por jugar en un Mundial”, dijo un sonriente Acevedo. “Me siento muy orgulloso y contento por lo que he hecho a lo largo de mi carrera”.

Como juvenil, el arquero de 30 años se perfilaba para ser el relevo de Ochoa, pero las lesiones lo mermaron y su primer llamado al equipo absoluto llegó en 2021 y aunque luchó, el entrenador argentino Gerardo Martino lo dejó fuera de la lista final.

“Desde el ciclo pasado estuve compitiendo con grandes arqueros como Alfredo Talavera, Rodolfo Cota... y Jonathan Orozco. Y bueno, hoy me toca enfrentarme a ‘Memo' y Raúl,” dijo el portero, quien fue campeón de liga con Santos en 2018.

Para este proceso, Acevedo volvió a tener problemas constantes de lesiones, que, combinados con atajar en Santos de Torreón, un equipo con pocos reflectores, lo tuvieron contemplando los partidos de la selección desde lejos.

Acevedo contó con un poco de fortuna por la lesión de Luis Ángel Malagón, el titular en los títulos de Liga de Naciones de la CONCACAF y de la Copa Oro, pero el portero de América se rompió el tendón de Aquiles en marzo y quedó descartado para el Mundial.

“Lastimosamente se lesionó Malagón y no puede estar, pero hoy estoy aquí y orgullo de enfrentar a estos arqueros y para elevar la competencia interna”, añadió.

Aunque Rangel ha sido el titular los últimos seis encuentros de la selección, el entrenador Javier Aguirre ha declarado que no tiene todavía definido un portero titular, aunque no es un puesto que le preocupe porque confía en todos.

Si eso es verdad, Acevedo podría tener la oportunidad de aparecer bajo los tres postes el 11 de junio cuando México enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Azteca.

“Yo quería una oportunidad desde hace meses de que me vieran, que me conocieran y gracias a Dios se me dio”, dijo Acevedo. “Hoy me toca estar aquí compitiendo y luchando por un lugar y ese sueño está cada vez más cerca.”

Gracias a su paciencia.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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