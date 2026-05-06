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El lanzador de los Azulejos Max Scherzer buscará más opiniones médicas por el antebrazo

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — El lanzador de los Azulejos de Toronto, Max Scherzer, no está progresando en su recuperación de una tendinitis en el antebrazo derecho y buscará opiniones médicas adicionales.

Max Scherzer, centro, lanzador de los Azulejos de Toronto, es retirado en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland por el mánager John Schneider, el viernes 24 de abril de 2026, en Toronto. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)
Max Scherzer, centro, lanzador de los Azulejos de Toronto, es retirado en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland por el mánager John Schneider, el viernes 24 de abril de 2026, en Toronto. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

El derecho de 41 años, ganador en tres ocasiones del premio Cy Young, fue colocado en la lista de lesionados el 27 de abril debido a la lesión en el antebrazo y a una inflamación en el tobillo izquierdo, una medida con efecto retroactivo al 25 de abril. Realizó una sesión ligera de lanzamientos el miércoles antes de la derrota de Toronto por 3-0 ante Tampa Bay.

“Es tan confuso como cualquier cosa que haya tenido, porque, por lo general, si te haces una resonancia magnética, verías algo. Yo pensaría que eso aparecería, y sin embargo no hay nada en la resonancia. No hay distensiones. No hay inflamación, como tal. Así que voy a tener que hablar con más médicos para definir un plan de acción”, comentó Scherzer.

Scherzer tiene marca de 1-3 con efectividad de 9,24 en cinco aperturas, después de firmar un contrato de un año por tres millones de dólares que incluye 10 millones de dólares en bonos por rendimiento disponibles según las entradas lanzadas. Permitió siete carreras o más en dos de sus últimas tres aperturas y no logró salir del tercer inning en tres presentaciones.

Scherzer terminó 5-5 con efectividad de 5,19 en 17 aperturas de temporada regular el año pasado. También fue el lanzador ganador en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con Seattle y realizó dos aperturas en la Serie Mundial.

El mánager de los Azulejos, John Schneider, señaló que el equipo seguirá siendo cauteloso con Scherzer, quien afirma que su tobillo está mejorando.

“Creo que simplemente está esperando (que su brazo) se sienta como su tobillo para realmente empezar a avanzar. No hay un calendario firme sobre cuándo va a empezar a exigirse de verdad. Creo que sabremos más en un par de días”, indicó Schneider.

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