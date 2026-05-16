americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El lanzador de los Azulejos, José Berríos, se someterá a cirugía de codo

Los Azulejos de Toronto podrían quedarse sin el derecho boricua José Berríos por el resto de la temporada después de que el lanzador veterano tiene previsto someterse a una cirugía de codo el miércoles.

ARCHIVO - El lanzador de los Azulejos de Toronto, José Berríos, reacciona tras permitir un jonrón de dos carreras de Kody Clemens, de los Filis de Filadelfia, durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de mayo de 2024, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum, Archivo)
ARCHIVO - El lanzador de los Azulejos de Toronto, José Berríos, reacciona tras permitir un jonrón de dos carreras de Kody Clemens, de los Filis de Filadelfia, durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de mayo de 2024, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum, Archivo) AP

El mánager de los Azulejos, John Schneider, manifestó el sábado que el doctor Keith Meister reparará una fractura por estrés en el codo de Berríos y también evaluará un posible daño en los ligamentos durante el procedimiento. El equipo no conocerá el alcance total de la lesión ni el plazo de recuperación de Berríos hasta que se complete la cirugía.

“Puede que haya algún tema de ligamentos”, comentó Schneider.

Berríos, de 31 años, no ha lanzado en las Grandes Ligas esta temporada después de que se detectara por primera vez una inflamación en el codo durante una resonancia magnética de rutina, mientras intentaba unirse a Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol en los entrenamientos de primavera. Un examen posterior reveló la fractura por estrés.

Berríos intentó volver, realizando cuatro aperturas de rehabilitación en Triple-A Buffalo, pero la molestia persistente tras su salida del 3 de mayo motivó otra visita con Meister. Tuvo dificultades durante la asignación de rehabilitación, con una efectividad de 10,67 en 14 1/3 entradas.

La temporada pasada, Berríos terminó con marca de 9-5 y una efectividad de 4,17 en 31 apariciones con Toronto antes de ingresar en la lista de lesionados en septiembre por inflamación en el codo. Se perdió la postemporada mientras los Azulejos cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: Van a tener que venir a nosotros

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: "Van a tener que venir a nosotros"

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter