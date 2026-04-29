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El jardinero de los Yankees Jasson Domínguez tendrá más pruebas en el codo tras pelotazo

ARLINGTON, Texas (AP) — El jardinero dominicano de los Yankees Jasson Domínguez se someterá a más pruebas en el codo izquierdo cuando el equipo regrese a Nueva York, después de que un lanzamiento lo golpeara el miércoles.

Jasson Domínguez (centro), de los Yankees de Nueva York, habla con un preparador físico del equipo mientras el mánager Aaron Boone (derecha) observa, luego de que Domínguez fuera golpeado por un lanzamiento en la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el miércoles 29 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez)
Jasson Domínguez (centro), de los Yankees de Nueva York, habla con un preparador físico del equipo mientras el mánager Aaron Boone (derecha) observa, luego de que Domínguez fuera golpeado por un lanzamiento en la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el miércoles 29 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Domínguez, dos días después de ser ascendido desde Triple-A, recibió el impacto de un cutter de 89,1 mph del abridor de los Rangers de Texas, Nathan Eovaldi, mientras bateaba en la cuarta entrada de la derrota de Nueva York por 3-0.

“Me dio justo en el codo y, ahora mismo, solo hay hinchazón. Por el momento, no siento ninguna preocupación”, señaló Domínguez tras el partido.

Aunque el bateador ambidiestro de 23 años se mantuvo inicialmente en el juego después de ser revisado por un preparador y por el mánager Aaron Boone, Max Schuemann lo reemplazó en el jardín izquierdo en la parte baja de la cuarta. Boone señaló que Domínguez tenía un dolor evidente después de regresar al dugout.

Los Yankees anunciaron durante el juego que Domínguez tenía una contusión en el codo izquierdo. Las radiografías tomadas en el estadio no fueron concluyentes, y se le realizarán más estudios de imagen el jueves, día libre en casa para el equipo.

“Ojalá las pruebas no revelen gran cosa y sea solo un moretón, y lo superemos. Pero en este momento no se sabe”, añadió.

Domínguez bateó para .257 con 10 jonrones y 47 carreras impulsadas en 123 juegos la temporada pasada con los Yankees. Pero quedó fuera del roster al final de los entrenamientos de primavera, con Aaron Judge, Trent Grisham y Cody Bellinger como los tres principales jardineros, además del bateador designado titular Giancarlo Stanton.

Domínguez fue titular en los tres juegos de la serie contra los Rangers después de ser ascendido desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre el lunes. Fue el bateador designado en los dos primeros juegos y se fue de 9-1 (.111) en la serie.

Su debut en la temporada en las Grandes Ligas se produjo después de que Stanton se perdiera los últimos dos juegos en Houston el fin de semana pasado debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Desde entonces, Stanton fue colocado en la lista de lesionados de 10 días.

Ahora Domínguez lidia con una lesión propia tras apenas tres juegos de regreso en las mayores.

“Quiero decir, esto es béisbol. Es lo que hay”, respondió cuando le preguntaron cuán decepcionado estaba.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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