El grand slam con viento a favor de Bader impulsa a los Gigantes a vencer 10-1 a Atléticos

Compartir en:









Harrison Bader, derecha, de los Gigantes de San Francisco, es felicitado en el plato por Jung Hoo Lee (51) después de disparar un grand slam en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el domingo 17 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Alan Greth) AP

El venezolano Luis Arráez también pegó un jonrón y terminó con tres imparables por los Gigantes, que ganaron dos de tres juegos en la primera serie de esta temporada entre los rivales del norte de California.

Adrian Houser (2-4) permitió una carrera en seis entradas, sorteando cinco bases por bolas.

El relevista de los Atléticos, el dominicano Luis Medina, llenó las bases sin outs en la octava y los Gigantes ganaban 2-1. Bader inició el rally cuando llegó a salvo por un error de Zack Gelof en la tercera base —su segundo del juego—.

El dominicano Rafael Devers conectó un sencillo impulsor, y otra carrera anotó en la jugada cuando el jardinero central Lawrence Butler cometió un error fildeando. Daniel Susac produjo una con un rodado de out y Jung Hoo Lee impulsó otra con un sencillo antes del slam de Bader hacia el jardín derecho, ayudado por el viento.

El viento le quitó a Bader un posible grand slam el sábado cuando, según @WeatherApplied, su batazo fue desviado un par de pies hacia adentro y empujado 20 pies hacia la derecha. Su tablazo de 346 pies el domingo viajó siete pies más lejos y 18 hacia la derecha gracias a la fuerte brisa, convirtiéndose en jonrón.

Arráez también aprovechó el viento que soplaba hacia el jardín derecho cuando conectó cuadrangular por segunda vez en la serie —y en la temporada— para tomar ventaja 1-0 ante Jeffrey Springs en la tercera entrada.

Willy Adames llegó a base por un error en el tiro de Gelof, avanzó por un balk y anotó con un doble de Matt Chapman con dos outs para poner el juego 2-0 en la cuarta. Springs (3-4) permitió dos carreras —una limpia— y cinco hits en seis entradas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP