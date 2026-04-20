El ganador de las elecciones en Hungría, Péter Magyar, anuncia a su gabinete

El líder del Partido Tisza y primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, da una rueda de prensa en Budapest, Hungría, el lunes 20 de abril de 2026. (Robert Hegedus/MTI vía AP) AP

Magyar y su partido de centroderecha Tisza derrotaron al primer ministro Viktor Orbán por amplio margen en las elecciones del 12 de abril, al asegurar una mayoría de dos tercios en el próximo Parlamento, lo que hará posible deshacer muchas de las políticas que Orbán implementó durante sus 16 años en el poder.

El líder opositor ha prometido restaurar las instituciones democráticas y el Estado de derecho, que se erosionaron durante el gobierno de Orbán, y responsabilizar a quienes, según él, fueron responsables de supervisar y beneficiarse de una corrupción oficial generalizada.

El partido de Magyar obtuvo 141 escaños de 199 en el Parlamento, la mayoría más amplia en la historia poscomunista de Hungría. El partido Fidesz de Orbán, de extrema derecha y euroescéptico, controlará 52 escaños, frente a los 135 que tenía antes de las elecciones.

En una conferencia de prensa en Budapest el lunes, Magyar señaló que el número de ministerios aumentará de los 12 actuales a 16.

Dio a conocer a varios nominados de su partido, entre ellos Anita Orbán —quien no tiene parentesco con el primer ministro saliente— como ministra de Relaciones Exteriores; István Kapitány como ministro de Economía y Energía; y András Kármán como ministro de Finanzas.

Magyar aseguró que su partido formará un gobierno “que estará a la altura de la confianza del pueblo húngaro”.

Magyar ha prometido llevar a cabo una profunda reforma de la estructura gubernamental húngara y crear ministerios separados de Salud, Protección Ambiental y Educación, que no existían con Orbán.

La sesión inaugural del nuevo Parlamento será el 9 o el 10 de mayo, indicó Magyar, tras lo cual elegirá de inmediato a un primer ministro. La confirmación de los nombramientos del gabinete ocurrirá en los días siguientes, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP