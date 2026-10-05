El director del FBI, Kash Patel, se compromete con su novia, la cantante Alexis Wilkins

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ARCHIVO - El director del FBI Kash Patel, a la derecha, y Alexis Wilkins llegan a la Casa Blanca antes del combate UFC Freedom 250 en el Jardín Sur, el 14 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

Wilkins, de 27 años, publicó una foto en blanco y negro en la que aparece de pie junto a Patel, de 46, y extendiendo la mano frente a ambos para mostrar su anillo, con el texto: “Fui y metí a la ley en esto”. Los dos mantienen una relación desde antes de que Patel asumiera como jefe del FBI en 2025, cuando ella asistió a su ceremonia de juramentación.

La cantante de country y comentarista política lanzó su álbum debut en 2023. Wilkins ha estado vinculada a grupos conservadores y escribe en su sitio web que “rinde homenaje a la tradición country mientras añade relevancia y comentarios actuales”.

Patel, quien volvió a publicar la foto de Wilkins, ha enfrentado críticas por viajar en aeronaves del gobierno en desplazamientos que no tienen un propósito policial conocido o aparente, incluido el uso de un avión del FBI para volar a State College, Pensilvania, para un evento de lucha libre profesional en el que Wilkins interpretó el himno nacional. Fotos que Wilkins publicó después en redes sociales mostraban a la pareja sonriendo mientras ella sostenía un cinturón de campeonato dorado de gran tamaño.

Wilkins también acaparó titulares como artista en la Gran Feria Estatal de Estados Unidos del presidente Donald Trump en el National Mall como parte de America 250, mientras otros artistas se retiraron del evento tras enterarse de que no se trataba de una celebración apartidista.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP