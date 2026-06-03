El Departamento de Educación de Trump deja de abogar por derechos civiles de alumnos negros

Makeda Walker-Deen, estudiante de penúltimo curso en el instituto Susan Miller Dorsey Senior High School, posa para una foto en Los Ángeles, el 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong) AP

Pero con el gobierno del presidente Donald Trump, los esfuerzos por abordar desigualdades profundamente arraigadas que afectan a estudiantes de color están siendo presentados como discriminatorios contra estudiantes blancos. Programas que durante mucho tiempo resistieron el escrutinio legal ahora son rápidamente calificados por la Casa Blanca como “DEI ilegal” (diversidad, equidad e inclusión ilegal). Las escuelas que no cumplen han enfrentado amenazas a su financiamiento y, en algunos casos, han perdido subvenciones federales.

Abogados de derechos civiles describen las acciones del gobierno republicano como una inversión total de la historia jurídica.

“Esto está literalmente volteando de cabeza el propósito de la ley de derechos civiles, no solo perjudicando a los estudiantes negros y a los estudiantes de color, sino a comunidades escolares enteras”, señaló Michael Pillera, director del Proyecto de Oportunidades Educativas del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley. Añadió que “está desvinculado de la historia real de nuestro país y desconectado de la realidad de la vida en este país”.

El gobierno ha abierto investigaciones o se ha sumado a litigios sobre una amplia gama de iniciativas para abordar la desigualdad racial. El Departamento de Justicia del presidente Trump está investigando programas para aumentar el número de docentes de color en Rhode Island e Iowa. Se han cancelado subvenciones a distritos para capacitar a maestros o reclutar personal de salud mental escolar por mencionar la diversidad en el reclutamiento.

En un comunicado, el Departamento de Educación señaló que los programas que reciben dinero federal deben cumplir la ley, que prohíbe la discriminación basada en la raza.

Amelia Joy, portavoz del departamento, manifestó: “Atender las necesidades de los estudiantes y cumplir la ley no son mandatos irreconciliables. Los defensores y educadores no tienen motivo para estresarse si cumplen la ley”.

El gobierno investigó a las Escuelas Públicas de Chicago y retuvo más de 20 millones de dólares cuando el distrito se negó a poner fin a su Programa Éxito para Estudiantes Negros, que busca aumentar el acceso de estudiantes negros a cursos avanzados y reducir una disciplina excesivamente severa.

Las quejas contra programas para abordar inequidades encuentran nuevo impulso

Un esfuerzo similar para cerrar brechas de rendimiento racial en Los Ángeles está bajo la misma presión.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles creó el Plan de Logro Estudiantil Negro tras una oleada de activismo estudiantil posterior al asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020. Apoya a las escuelas con maestros adicionales, consejeros y un plan de estudios de historia negra.

Al principio, el distrito eligió escuelas en parte según el número de estudiantes negros matriculados. En 2023, Defending Education, un grupo conservador con sede en Virginia, presentó una queja ante el Departamento de Educación, alegando discriminación contra estudiantes no negros. El distrito indicó que dejaría de considerar la matrícula de estudiantes negros y, en su lugar, se enfocaría únicamente en métricas como el alto ausentismo y las bajas calificaciones en exámenes, subrayando que todos los estudiantes podían participar.

Tras los cambios, el Departamento de Educación dijo en 2024 que no veía evidencia de una infracción. Pero cuando Defending Education presentó de nuevo su queja este año, la Oficina de Derechos Civiles del departamento abrió una investigación.

Sarah Parshall Perry, asesora jurídica principal en Defending Education, explicó que volvieron a presentar la queja después de que se grabó a líderes del distrito diciendo que el programa no había cambiado de manera sustancial, pese a los nuevos criterios.

“Nuestro objetivo no es convertir a LA Unified en un blanco, sino asegurarnos de que cuando la gente dice que está eliminando aspectos racialmente discriminatorios de los programas, realmente cumpla su palabra”, señaló Perry.

En una declaración escrita, el distrito escolar dijo que sus programas están alineados con las leyes estatales y federales y están abiertos a todos los estudiantes.

Makeda Walker-Deen, estudiante de penúltimo año en Dorsey High School en Los Ángeles, comentó que el programa la ha apoyado de varias maneras durante la preparatoria.

Una consejera del programa la orientó hacia programas de preparación universitaria, lo que le permitió visitar la Universidad de California, Berkeley, y Stanford, universidades a las que está pensando postularse. Psicólogos y trabajadores sociales con quienes se vinculó la han ayudado a manejar la presión y la ansiedad.

“Creo que las cosas que muchos críticos están diciendo son tan poco razonables”, señaló. “Están diciendo que un programa que está destinado a ayudar a estudiantes negros, a otros estudiantes de color, es discriminatorio. Hemos sido discriminados en los sistemas escolares básicamente toda nuestra vida”.

El distrito ha visto señales de impacto. En pruebas estatales recientes, los estudiantes negros del distrito superaron el desempeño del estudiante negro promedio en California.

Tyrone Howard, profesor de educación en la UCLA que asesoró la iniciativa, señaló: “Cuando se proporciona a los maestros y al personal escolar conocimientos y habilidades para ayudar a los estudiantes con peor desempeño, todos ganan”.

Los organizadores temen que las presiones sobre el programa ralenticen los esfuerzos por abordar inequidades que afectan a estudiantes negros.

“¿Dónde está la indignación por los fracasos del sistema de educación pública para los niños negros?”, preguntó Christian Flagg, director de organización juvenil en Community Coalition, que impulsó la creación del plan de logro. “Hemos tenido a este grupo de estudiantes en el fondo durante tanto tiempo, estas brechas enormes durante tanto tiempo. Pero cuando hacemos algo para tratar de abordarlo, hay un problema”.

El Departamento de Justicia apunta a un programa separado en Los Ángeles

El giro en el enfoque del gobierno federal sobre los derechos civiles en las escuelas ha tomado varias formas con Trump.

El Departamento de Justicia ha liberado a distritos escolares de planes de desegregación ordenados por tribunales que datan del Movimiento por los Derechos Civiles, describiéndolos como obsoletos y gravosos. El Departamento de Educación ha retirado financiamiento a algunos distritos que lo usaban para crear escuelas imán destinadas a ser más diversas.

En correspondencia en la que desaconseja los programas de diversidad de los distritos, el gobierno ha citado repetidamente una interpretación amplia del fallo de la Corte Suprema sobre la acción afirmativa, que impidió que colegios y universidades consideraran directamente la raza en las admisiones.

Aunque ese fallo se refería solo a las admisiones, el gobierno notificó a las escuelas el invierno pasado que cualquier trato diferenciado basado en la raza era inconstitucional. Un tribunal federal anuló esa orientación el año pasado, pero defensores dicen que las escuelas aún podrían poner fin de manera preventiva a programas de equidad para no atraer el escrutinio federal.

En Los Ángeles, el Departamento de Justicia ha intentado poner fin a otro esfuerzo de equidad racial.

En la década de 1970, los tribunales ordenaron al distrito abordar los daños de sus escuelas segregadas. El caso condujo a un periodo breve en el que estudiantes negros y estudiantes blancos eran transportados en autobús a distintas escuelas. Los programas más duraderos incluyeron las escuelas imán del distrito y una designación especial para escuelas “predominantemente hispanas, negras, asiáticas u otras no anglosajonas”.

Ese programa ofrece clases con menos alumnos y conferencias adicionales entre padres y maestros cuando el 70% de los estudiantes asignados a esa escuela no son blancos. La gran mayoría de las escuelas del distrito cumple los requisitos.

La fundación conservadora 1776 Project Foundation presentó una demanda en enero para impugnar la designación, describiéndola como “un programa de discriminación abierta contra una nueva minoría: los estudiantes blancos”. El mes siguiente, el Departamento de Justicia presentó su propia queja y pidió sumarse a la demanda.

Un fiscal federal dijo en un comunicado de prensa que el “programa de desegregación del distrito ha dejado de ser útil hasta el punto de ser inconstitucional”.

Décadas de inequidad muestran que eso no es cierto, afirmó el abogado Mark Rosenbaum, quien hace años representó a estudiantes de color en el caso de desegregación de Los Ángeles.

“Los opositores a la desegregación siempre decían: ‘Eliminen la desegregación y pondremos recursos en estas escuelas’”, indicó Rosenbaum. Y añadió: “Bueno, todavía estamos esperando que eso ocurra”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP