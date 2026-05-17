El Chelsea contrata a Xabi Alonso como entrenador por cuatro años

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ARCHIVO - El director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, observa antes del partido de la Liga española entre el Real Madrid y el Real Betis de Sevilla, el 4 de enero de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Pablo García, archivo) AP

Alonso reemplaza a Liam Rosenior —quien fue despedido el mes pasado— y se convertirá en el quinto técnico permanente en ser nombrado por los propietarios estadounidenses del Chelsea, Todd Boehly y Clearlake Capital, desde que compraron el club en 2022.

Alonso duró ocho meses en el Madrid antes de dejar el club en enero, de mutuo acuerdo tras malos resultados y numerosos reportes de la prensa que indicaban que perdió el control del vestuario. Antes de eso, estuvo en el Bayer Leverkusen, al que condujo al título alemán y a una temporada invicta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP