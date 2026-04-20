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El cerrador de los Dodgers Edwin Díaz será operado del codo y se perdería unos tres meses

DENVER (AP) — El cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, el puertorriqueño Edwin Díaz, se someterá a una cirugía para extraer cuerpos sueltos de su codo y se espera que se pierda alrededor de tres meses, anunció el lunes el equipo.

Edwin Diaz (3), cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el domingo 5 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
Edwin Diaz (3), cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el domingo 5 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

El procedimiento se realizará el miércoles en la Clínica Ortopédica Kerlan-Jobe en Los Ángeles, y no se espera que Díaz regrese hasta la segunda mitad de la temporada.

Los Dodgers colocaron al lanzador derecho de 32 años en la lista de lesionados de 15 días y llamaron desde Triple-A Oklahoma City al zurdo Jake Elder. Elder, adquirido de los Nacionales de Washington el 1 de abril a cambio de dinero en efectivo, ha permitido dos carreras en cinco entradas y un tercio esta temporada con Oklahoma City.

Díaz tiene marca de 1-0 con efectividad de 10,50, 10 ponches y cuatro salvamentos en cinco oportunidades a lo largo de siete apariciones. Permitió tres carreras sin sacar un out en la derrota del domingo por 9-6 en Colorado. Ha permitido tres carreras limpias en cada una de sus dos apariciones más recientes.

Los Dodgers firmaron al tres veces All-Star con un contrato de tres años y 69 millones de dólares en diciembre del año pasado, después de que él renunciara a los dos últimos años y 38 millones de dólares de su contrato con los Mets de Nueva York.

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, estaban listos para cerrar su serie de cuatro juegos contra los Rockies la noche del lunes antes de continuar una gira de siete juegos con una serie en San Francisco que comienza el martes.

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