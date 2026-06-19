El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”, rompió su habitual silencio público para enviar un mensaje directo a Washington: el régimen cubano dice estar dispuesto al diálogo, pero no a aceptar condiciones políticas.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido popularmente como “El Cangrejo” o “Raulito” , concedió su primera entrevista pública al medio The National en un momento de máxima tensión entre Cuba y Estados Unidos. Aunque no ocupa un cargo formal dentro del gobierno de Miguel Díaz-Canel, es considerado una figura con acceso directo al círculo de poder y ha sido señalado como uno de los interlocutores en los contactos recientes entre La Habana y Washington.

El mensaje central de la entrevista fue una combinación de apertura y desafío. Rodríguez Castro defendió la posibilidad de una relación “civilizada” con Estados Unidos, pero dejó claro que Cuba no aceptará imposiciones ni condicionamientos que impliquen modificar su sistema político.

En la entrevista, el nieto del exmandatario cubano afirmó que Cuba no representa una amenaza para los intereses ni para la seguridad nacional de Estados Unidos. La frase busca instalar una idea clave en medio de la ofensiva diplomática y económica de la administración de Donald Trump: La Habana quiere mostrarse abierta a negociar, pero sin ceder en el terreno político.

La postura fue presentada como una línea roja. El Cangrejo insistió en que cualquier conversación con Washington debe producirse sobre la base del respeto y la igualdad de condiciones. En otras palabras: el régimen cubano intenta enviar señales de distensión, pero rechaza que esas conversaciones sean interpretadas como una señal de debilidad.

Las reformas económicas que explican el momento

La entrevista se produce justo después de la aprobación de un amplio paquete de reformas económicas en Cuba. Según Reuters, la Asamblea Nacional aprobó más de 175 medidas que permitirían la entrada de bancos privados, mayor participación de empresas privadas, contratación de más de 100 trabajadores y la posibilidad de que emprendedores posean varios negocios.

El paquete también contempla mecanismos de mercado, mayor autonomía para empresas estatales, incentivos a la inversión extranjera y participación económica de cubanos residentes en el exterior. AP informó que el plan fue presentado como una apertura inspirada en experiencias como China y Vietnam: reformas económicas bajo control político de partido único.

Apertura económica, pero sin reforma política

El punto más sensible del discurso oficial está en el límite del cambio. El gobierno cubano intenta promover una economía más abierta, con capital privado nacional y extranjero, pero sin alterar la estructura política del país.

Ese fue el mensaje que también transmitió Carlos Méndez, viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, quien llamó a empresarios estadounidenses a mirar a Cuba como un país abierto a negocios en sectores como minería, turismo, inmobiliario, banca y finanzas.

La estrategia parece clara: atraer capital, aliviar la crisis y ofrecer garantías económicas, sin aceptar las demandas de transformación política que llegan desde Washington.

El rol de “Raulito” en los contactos con Estados Unidos

Rodríguez Castro aparece cada vez más vinculado a los canales de comunicación entre ambos gobiernos. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en La Habana con funcionarios cubanos, incluido el nieto de Raúl Castro, para abordar temas de seguridad, estabilidad económica e inteligencia, según reportó AP.

La reunión ocurrió en un contexto de presiones crecientes, sanciones y crisis energética. La presencia de Raulito en esos contactos refuerza la percepción de que, aunque no tenga cargo oficial, su peso político dentro del aparato de poder cubano es relevante.

Una crisis interna que condiciona todo

La salida pública de El Cangrejo no ocurre en el vacío. Cuba atraviesa una crisis marcada por apagones prolongados, pérdida de valor de la moneda, escasez de medicinas, deterioro de servicios públicos y presión internacional. The National citó advertencias del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre el impacto de las restricciones de combustible y las sanciones extraterritoriales en los apagones y el acceso a suministros médicos.

A ese escenario se suma la acusación en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un hecho que aumentó la tensión política y personal en torno a la familia Castro.

La respuesta de Washington: cautela y espera

Desde Washington, la reacción ha sido prudente. El vicepresidente JD Vance dijo que Estados Unidos observará qué decisiones toma La Habana antes de definir una respuesta más amplia. Según AP, Vance sugirió que una mejora en la relación dependerá de si Cuba adopta medidas consideradas “inteligentes” por la administración estadounidense.

Ese mensaje deja abierta la puerta a una negociación, pero también mantiene la presión sobre el régimen cubano. Para la Casa Blanca, las reformas económicas pueden ser un punto de partida, pero no necesariamente suficiente.

El dilema cubano: abrir la economía sin perder el control

El movimiento de El Cangrejo tiene una lectura política de fondo. La Habana necesita inversión, combustible, divisas y oxígeno financiero. Pero al mismo tiempo busca evitar que la apertura económica derive en una pérdida de control político.

Por eso, la entrevista funciona como una señal doble: Cuba quiere hablar con Trump y atraer negocios estadounidenses, pero no está dispuesta a aceptar una hoja de ruta impuesta desde Washington.

La gran pregunta es si esta apertura económica será suficiente para cambiar la relación bilateral o si terminará chocando con el mismo límite de siempre: un régimen dispuesto a modificar parte de su economía, pero no su sistema de poder.