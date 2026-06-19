Cuba autoriza importaciones comerciales a personas naturales por primera vez en décadas: qué cambia en la isla

La medida forma parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales presentado por Manuel Marrero Cruz ante la ANPP. El anuncio abre una puerta legal para actividades que durante años operaron en la informalidad, especialmente mediante las llamadas “mulas”.

El gobierno cubano anunció este jueves que permitirá a las personas naturales importar mercancías con fines comerciales, una decisión considerada histórica por romper con décadas de restricciones sobre el comercio exterior privado.

La medida fue incluida dentro del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular , celebrada en La Habana.

Hasta ahora, los ciudadanos cubanos solo podían realizar importaciones sin carácter comercial, destinadas al uso personal o familiar, bajo límites de valor, cantidad y tipo de mercancía. Las operaciones comerciales de importación estaban reservadas a empresas estatales, cooperativas y mipymes autorizadas.

Con el nuevo anuncio, el gobierno cubano abre la posibilidad de que personas naturales participen legalmente en actividades que durante años se desarrollaron en la informalidad.

Uno de los sectores más impactados podría ser el de las llamadas “mulas” , viajeros que transportan mercancías desde el exterior para venderlas posteriormente dentro de Cuba. Esa práctica ha sido durante años una vía clave para abastecer negocios privados y hogares en medio de la escasez.

La autorización de importaciones comerciales para personas naturales podría modificar ese esquema, aunque aún faltan detalles sobre los requisitos, límites, permisos, impuestos y mecanismos aduanales que aplicarán a estas operaciones.

La medida llega tras nuevas restricciones de Aduanas

El anuncio adquiere mayor relevancia porque llega apenas dos meses después de la entrada en vigor del nuevo Decreto-Ley de Aduanas, que endureció las regulaciones sobre la entrada de mercancías al país.

Esa normativa prohibió expresamente la importación de paquetes destinados a terceros fuera del equipaje personal, una decisión que generó preocupación entre quienes dependen del envío o traslado de productos desde el exterior.

Ahora, con esta reforma, el gobierno reconoce la necesidad de abrir una vía legal para una actividad económica que ya existía, pero que operaba bajo restricciones, vacíos legales y controles frecuentes.

Empresas privadas y cooperativas también podrán importar directamente

Las transformaciones incluidas en el llamado Eje 15 no se limitan a las personas naturales. El paquete también propone que empresas privadas y cooperativas puedan realizar operaciones de comercio exterior de manera directa, siempre con autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Otro de los cambios anunciados es la eliminación de la intermediación obligatoria de entidades estatales en determinadas operaciones de importación y exportación realizadas por actores económicos no estatales.

Esa ha sido una de las demandas más recurrentes del sector privado cubano, que durante años ha denunciado demoras, sobrecostos y trabas burocráticas para importar insumos, materias primas y productos terminados.

Marrero: “El contexto más complejo desde el Período Especial”

Durante su intervención ante los diputados, Marrero presentó las medidas como una respuesta a la profunda crisis económica que atraviesa Cuba.

“Estamos enfrentando el contexto más complejo desde el Período Especial”, afirmó el primer ministro.

El gobierno volvió a señalar las sanciones estadounidenses como uno de los factores que agravan la situación, aunque también ha reconocido problemas internos asociados a la burocracia, las demoras en la aplicación de reformas y las limitaciones del modelo económico vigente.

Para justificar la profundidad de los cambios, Marrero citó una frase pronunciada por Fidel Castro durante la crisis económica de los años noventa: “La vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca”.

Un paquete de reformas en medio de apagones, inflación y escasez

Según datos oficiales, el paquete de reformas fue elaborado a partir de 390 propuestas analizadas por las autoridades. De ellas, dos tercios fueron incorporadas al documento final, al que posteriormente el Buró Político añadió nuevas recomendaciones.

Las transformaciones recibieron el respaldo del Comité Central del Partido Comunista durante un pleno extraordinario celebrado el miércoles y fueron presentadas este jueves ante la Asamblea Nacional para su ratificación.

El anuncio ocurre en un escenario especialmente delicado para Cuba, marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, inflación persistente y una caída sostenida de la actividad productiva.

El gobierno insiste en que no hay cambio político

Pese al alcance de las medidas, Marrero aseguró que las reformas no significan un cambio de rumbo político.

“Estas acciones no constituyen una claudicación, sino la adecuación soberana de los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas del país”, afirmó.

La autorización para que personas naturales importen con fines comerciales abre una etapa inédita para el comercio en Cuba. Sin embargo, su impacto real dependerá de las normas complementarias, los controles aduanales, los costos, la disponibilidad de divisas y el margen efectivo que el gobierno otorgue a los actores privados.