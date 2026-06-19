Protestas y cacerolazos se extienden en Cuba: incendios en La Habana y nuevas manifestaciones en Santiago

La creciente crisis energética que afecta a Cuba provocó una nueva ola de protestas durante la noche del jueves, con manifestaciones simultáneas en La Habana y Santiago de Cuba, dos de las ciudades más importantes del país.

En el barrio de Santos Suárez, en el municipio Diez de Octubre de la capital cubana, residentes salieron a las calles para expresar su malestar por los prolongados apagones y las difíciles condiciones de vida que enfrentan desde hace meses.

Videos difundidos en redes sociales muestran grandes hogueras e incendios de basureros en varias zonas del barrio, mientras grupos de vecinos permanecían reunidos en plena vía pública.

Las imágenes compartidas por residentes reflejan escenas poco habituales en la capital cubana.

Las llamas iluminaban las calles mientras los vecinos denunciaban la falta de electricidad y el deterioro de servicios básicos.

Testigos aseguraron que varios contenedores de basura fueron incendiados durante las protestas.

A través de redes sociales, ciudadanos describieron el ambiente como una mezcla de indignación, cansancio y frustración acumulada tras semanas de apagones continuos.

Reportan cacerolazos y movilización vecinal

El periodista independiente José Raúl Gallego informó que los residentes de Santos Suárez protagonizaron protestas acompañadas por el sonido de campanas y cacerolas.

Según diversos reportes ciudadanos, la movilización se extendió por varios puntos del barrio durante buena parte de la noche.

Los mensajes compartidos en redes sociales reflejaban el creciente malestar de una población que enfrenta cortes eléctricos cada vez más prolongados.

Santiago de Cuba suma otra noche de protestas

Mientras tanto, en Santiago de Cuba continuaron reportándose cacerolazos por segunda noche consecutiva.

Vecinos de sectores como Veguita de Galo, Sorribe y Zamorana se sumaron a las manifestaciones para exigir soluciones a los apagones que afectan a la provincia oriental.

Horas antes también se habían reportado protestas en zonas cercanas a la sede provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), en pleno centro de la ciudad.

Residentes denunciaron que algunos circuitos eléctricos permanecen sin servicio durante más de veinte horas diarias.

La crisis eléctrica sigue agravándose

Las protestas coinciden con uno de los momentos más críticos para el Sistema Eléctrico Nacional.

Las averías en varias termoeléctricas, incluida la central Antonio Guiteras, junto a la escasez de combustible, han reducido significativamente la capacidad de generación del país.

La Unión Eléctrica ha reportado déficits cercanos a los 2.000 megavatios en horario pico, obligando a realizar extensos cortes eléctricos en prácticamente todas las provincias.

El descontento se extiende más allá del oriente cubano

Durante los últimos meses, las protestas vinculadas a los apagones habían tenido una presencia más visible en provincias orientales.

Sin embargo, los acontecimientos registrados en Santos Suárez reflejan que el malestar ciudadano también se está manifestando con mayor intensidad en La Habana.

Analistas consideran que la combinación de apagones prolongados, escasez de alimentos, inflación y deterioro económico está alimentando un creciente clima de inconformidad social en distintos puntos del país.

Las manifestaciones registradas durante las últimas horas confirman que la crisis energética continúa siendo uno de los principales focos de tensión para el Gobierno cubano.