PETE HEGSETH ELEVA LA PRESIÓN SOBRE CUBA: "Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth , elevó este jueves el tono de Washington hacia Cuba al asegurar que la administración del presidente Donald Trump mantiene abiertas “todas las opciones” , incluidas las militares, frente a posibles escenarios relacionados con la isla.

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita oficial a Panamá , donde Hegseth participó en un evento de la Coalición de las Américas contra los Cárteles .

“Como ya he dicho antes, y creo que habéis visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, declaró.

El pronunciamiento representa una de las advertencias públicas más explícitas realizadas recientemente por un alto funcionario estadounidense sobre la posibilidad de recurrir al poder militar en relación con Cuba.

El funcionario fue más allá y lanzó un mensaje directo al Gobierno cubano.

Según Hegseth, Cuba “haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses” .

El secretario también destacó la superioridad militar de Estados Unidos y sostuvo que ningún otro país puede equipararse con Washington en términos de capacidad bélica.

Las declaraciones llegan en un momento de creciente tensión entre ambos gobiernos y mientras la administración Trump aumenta simultáneamente la presión económica, diplomática y de inteligencia sobre La Habana.

“Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”

La frase utilizada por Hegseth adquiere especial relevancia porque no se limita a hablar de sanciones o medidas diplomáticas.

El responsable del aparato militar estadounidense dejó explícitamente abierta la posibilidad de utilizar herramientas militares si Washington considera que las circunstancias lo requieren.

Sin embargo, sus declaraciones no significan que exista una operación militar contra Cuba aprobada o inminente.

Hegseth habló de opciones y posibles contingencias, sin anunciar planes concretos ni establecer un calendario para una eventual acción.

Hegseth coloca a Cuba junto a Rusia e Irán

Durante sus declaraciones, el secretario también vinculó al régimen cubano con otros gobiernos considerados adversarios estratégicos de Washington.

“Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela… La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Cárteles de las Américas demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba”, afirmó.

Washington ha expresado durante los últimos meses una creciente preocupación por los vínculos de La Habana con Rusia, China e Irán, especialmente en materia de seguridad, inteligencia y cooperación militar.

El Pentágono asegura estar preparado para cualquier contingencia

No es la primera vez que Hegseth deja abierta públicamente la posibilidad de diferentes escenarios respecto de Cuba.

Durante una visita anterior a la Base Naval de Guantánamo, afirmó que el futuro de la isla dependería de las decisiones de Donald Trump y de los propios dirigentes cubanos.

También aseguró que el Departamento de Guerra permanecería “preparado y dispuesto para cualquier posible contingencia”.

La nueva declaración realizada en Panamá refuerza ese mensaje.

Washington considera al régimen cubano una amenaza de seguridad

En una audiencia ante el Congreso celebrada en mayo, Hegseth ya había descrito al Gobierno cubano como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

El funcionario hizo referencia entonces a las relaciones militares y de inteligencia de La Habana con Rusia y China.

Estados Unidos ha expresado particular preocupación por las capacidades de recopilación de inteligencia que gobiernos adversarios podrían mantener desde territorio cubano debido a la proximidad geográfica con instalaciones estratégicas estadounidenses.

EE.UU. aumenta la presión sobre Cuba en varios frentes

Las declaraciones de Hegseth no ocurren de manera aislada.

Durante 2026, la administración Trump ha intensificado considerablemente su política hacia Cuba mediante sanciones económicas, restricciones contra funcionarios y empresas estatales, operaciones de inteligencia y presión diplomática.

El secretario de Estado Marco Rubio ha afirmado que Cuba constituye una prioridad para Washington y recientemente aseguró que Estados Unidos busca cerrar las vías utilizadas por el régimen para aliviar el impacto de las sanciones.

Al mismo tiempo, reportes de medios estadounidenses señalan que la comunidad de inteligencia ha incrementado sus recursos dedicados a la isla.

La CIA y otras agencias aumentan su atención sobre la isla

The New York Times informó recientemente sobre la creación de una fuerza de tarea de la CIA dedicada específicamente a Cuba, mientras otras agencias estadounidenses habrían incrementado sus capacidades de recopilación de información sobre la isla.

Los reportes también señalan un aumento de vuelos de reconocimiento y recursos de inteligencia electrónica y geoespacial.

Estas operaciones permiten a Washington actualizar información sobre las capacidades militares, estructuras de poder y posibles amenazas procedentes de territorio cubano.

Una advertencia explícita, pero sin anuncio de una operación

La frase de Hegseth marca un nuevo nivel en el discurso estadounidense hacia La Habana porque menciona directamente las opciones militares.

Pero existe una distinción fundamental.

El secretario de Guerra no anunció una intervención, ataque o incursión contra Cuba, ni afirmó que Donald Trump haya autorizado una operación militar.

Su mensaje consiste en mantener públicamente todas las alternativas disponibles y advertir al Gobierno cubano sobre la disposición de Washington a defender lo que considera sus intereses estratégicos.

En un escenario de creciente confrontación entre ambos países, la declaración introduce ahora explícitamente el componente militar dentro de las opciones que la administración Trump asegura mantener abiertas.