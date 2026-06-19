CUBA LE ABRE LA PUERTA AL CAPITALISMO: Permitirá franquicias de cadenas de comida rápida en el país

#Ahora . Régimen cubano abre la puerta a franquicias de comida rápida y cadenas de restaurantes privadas en la Isla Las reformas prevén la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y redes de gastronomía ligera de marcas reconocidas que podrían extenderse por todo el… pic.twitter.com/zqqQgO6Vft

El Gobierno de Cuba anunció un cambio significativo en su política económica al autorizar la creación de cadenas privadas de restaurantes, cafeterías y establecimientos gastronómicos con presencia nacional, además de abrir la puerta a la llegada de franquicias extranjeras de comida rápida.

La medida fue presentada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz como parte de un paquete de reformas económicas aprobado durante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), en un contexto marcado por la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

Durante su intervención, Marrero explicó que las autoridades buscarán atraer inversionistas extranjeros interesados en desarrollar cadenas de comida rápida y otros servicios gastronómicos en territorio cubano.

“Se permitirá crear cadenas de restaurantes, cafeterías, hamburgueserías y otros servicios que puedan extenderse por todo el país”, afirmó el funcionario.

El primer ministro adelantó además que el Gobierno promoverá la llegada de franquicias internacionales de alimentos ligeros que actualmente operan en distintos mercados alrededor del mundo.

La iniciativa representa un cambio importante respecto a las restricciones que durante años limitaron la expansión de los negocios privados dentro de Cuba.

Más espacio para la empresa privada

Hasta ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) enfrentaban importantes limitaciones para operar múltiples establecimientos bajo una misma marca a nivel nacional.

La nueva estrategia contempla eliminar varios de esos obstáculos y permitir que negocios privados puedan crecer y desarrollar redes comerciales en diferentes provincias del país.

También se prevé ampliar la participación de inversionistas extranjeros en proyectos vinculados al sector privado cubano.

Reformas en medio de la peor crisis económica en décadas

El anuncio llega en un momento particularmente complejo para la economía cubana.

La isla enfrenta una combinación de inflación, escasez de productos básicos, apagones prolongados, caída de la producción nacional y una fuerte disminución de los ingresos provenientes del turismo.

Diversos organismos internacionales han proyectado nuevas contracciones económicas para Cuba durante 2026, mientras miles de cubanos continúan emigrando en busca de mejores oportunidades.

Cubanos en el exterior también podrán invertir

Otro de los cambios anunciados contempla la posibilidad de que cubanos residentes en el extranjero participen en proyectos de inversión bajo condiciones similares a otros actores económicos.

La medida busca atraer capital externo y estimular actividades productivas que contribuyan a aumentar la oferta de bienes y servicios dentro del país.

Asimismo, el paquete de reformas incluye nuevas reglas para el comercio exterior, mayor autonomía empresarial y cambios en la estructura administrativa del Estado.

El Gobierno reconoce trabas internas

Durante la clausura del pleno, Miguel Díaz-Canel reconoció que parte de los problemas económicos no responden únicamente a factores externos.

“Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado”, admitió el mandatario.

Las autoridades sostienen que las reformas buscan eliminar obstáculos internos y crear condiciones más favorables para la actividad económica.

La Asamblea Nacional deberá ratificar las medidas

Tras la aprobación política dentro del PCC, las reformas serán presentadas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para su ratificación formal.

El Gobierno considera que la implementación de estas medidas es urgente ante el deterioro económico acumulado y la necesidad de estimular nuevas fuentes de inversión y empleo.

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