¿Cuáles son algunas de las medidas económicas aprobadas por el Partido Comunista de Cuba?

Varias personas empujan un coche clásico americano averiado junto a un montón de basura en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Jorge Luis Banos) AP

A continuación se ofrece un detalle de las más sobresalientes.

En el actual modelo cubano el gobierno central define qué se produce, quién lo hace, los precios de venta y la manera en que se asignan los recursos. Con las nuevas medidas se buscará conferir a los municipios el derecho de decidir qué empresas aprobar en sus territorios y su interrelación con compañías estatales, cooperativas y negocios privados.

También que tengan la facultad de importar y exportar y de gestionar sus ingresos en moneda extranjera.

Además ya se encuentra en la Asamblea Nacional del Poder Popular —el Parlamento— un proyecto de ley que busca reducir de 27 a 21 la cantidad de ministerios.

Las empresas podrán diseñar sus sistemas de salarios y tendrán facultades sin límites para usar sus utilidades, además de potestad de importar y exportar y asociarse con privados o cooperativas. Cuba cuenta con unas 2.000 empresas estatales.

Comercio exterior

Actualmente los privados que importan y exportan –por ejemplo las pequeñas y medianas empresas (pymes)— tienen que hacerlo a través de una agencia estatal que maneja los tiempos e impone precios. Ahora se eliminaría esa intermediación.

También se darán beneficios a la importación de insumos y materias primas para procesos productivos.

Actividades privadas

Las medidas buscan acelerar el proceso de aprobación de pymes y fomentar su asociación con el Estado. Actualmente están aprobadas en la isla más de 9.500 pymes, un proceso que comenzó en 2021.

Inversión extranjera y de cubanos

Se eliminarán trabas al uso de cuentas bancarias y la aprobación de inversión extranjera directa. Cubanos residentes en el país y en el exterior podrán participar como actores económicos junto a inversores extranjeros, empresas estatales y cooperativas.

Eliminación de subsidios

Tras el triunfo de la revolución se instauró una libreta de abastecimiento que permite a los cubanos obtener casi cualquier producto a precios controlados y accesibles. A partir de ahora se eliminarían gradualmente los subsidios, por ejemplo a los alimentos, que se pagarán a precio de mercado.

Uso de la tierra

Se dará a los campesinos acceso a los mercados de insumos y al mercado cambiario. También se ampliarán los permisos para la inversión extranjera en la producción de alimentos.

FUENTE: AP