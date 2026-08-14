Raúl Castro reaparece en público a los 95 años tras semanas de ausencia

El exgobernante cubano Raúl Castro , de 95 años, reapareció públicamente este jueves en el Teatro Karl Marx de La Habana , donde encabezó junto a Miguel Díaz-Canel el acto político-cultural organizado por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro .

La presencia del general de ejército adquiere especial relevancia después de varias semanas marcadas por su ausencia de importantes actos oficiales y por especulaciones en redes sociales sobre su estado de salud.

Este 13 de agosto de 2026, la Historia volvió a agrandar sus portones para celebrar los cien de #Fidel , el caballo, y en esa celebración de país estuvo presente el más fidelista de todos, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana. pic.twitter.com/8ovX86mSbA

Castro acudió vestido con su tradicional uniforme verde olivo y permaneció en la primera fila junto a Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y otros dirigentes.

Sin embargo, no pronunció ningún discurso ni realizó declaraciones públicas .

Las imágenes difundidas por medios oficiales muestran al exmandatario sentado entre los principales dirigentes del régimen y aplaudiendo durante diferentes momentos de la ceremonia.

La cobertura televisiva, sin embargo, lo mostró principalmente desde cierta distancia y con iluminación limitada .

No se difundieron inicialmente primeros planos prolongados que permitieran apreciar con detalle su estado físico.

El Gobierno cubano destacó su presencia en redes sociales y aseguró que Raúl Castro participaba en la conmemoración dedicada a su hermano.

Su ausencia el 26 de julio había disparado las especulaciones

La aparición ocurre después de que Raúl Castro protagonizara una ausencia especialmente llamativa.

El pasado 26 de julio, no acudió al acto central por el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado en Pinar del Río.

Según reportó Associated Press, se trató de la primera ocasión en al menos tres décadas en que Castro faltó a esa conmemoración.

El Gobierno cubano no explicó públicamente las razones.

Díaz-Canel se limitó a leer durante la ceremonia un mensaje atribuido al general de ejército.

También siguió la Asamblea Nacional por videoconferencia

Días después, Raúl Castro tampoco acudió físicamente a las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Las autoridades informaron entonces que había participado mediante videoconferencia.

La combinación de ambas ausencias provocó una oleada de especulaciones sobre su salud e incluso rumores no confirmados sobre su supuesta muerte.

Su presencia física este jueves en el Teatro Karl Marx desmiente esas versiones sobre su fallecimiento.

Díaz-Canel había reconocido su fragilidad por la avanzada edad

Las dudas sobre el estado físico del exmandatario no surgieron únicamente de sus recientes ausencias.

En abril, Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente que Castro se encontraba retirado por razones de salud y que era una persona “frágil debido a su avanzada edad”.

El hermano menor de Fidel cumplió 95 años el pasado 3 de junio.

Desde que abandonó sus principales responsabilidades institucionales, sus apariciones públicas se han vuelto cada vez menos frecuentes.

Solo cuatro apariciones físicas confirmadas durante 2026

La presencia en el homenaje a Fidel figura entre las escasas ocasiones en las que Raúl Castro ha sido visto públicamente durante este año.

Entre sus apariciones físicas reportadas en 2026 se encuentran el acto del Primero de Mayo, una ceremonia del MININT en junio, el homenaje fúnebre a Ramiro Valdés y ahora la conmemoración por el centenario de Fidel Castro.

En algunas de esas apariciones, medios y usuarios en redes sociales señalaron dificultades de movilidad asociadas con su avanzada edad.

Raúl permaneció en silencio y Díaz-Canel pronunció el discurso central

Durante el acto de este jueves, Raúl Castro no intervino ante el público.

Fue Miguel Díaz-Canel quien pronunció el discurso principal dedicado a Fidel Castro.

El gobernante calificó al fallecido líder cubano de “guerrero, rebelde, luchador” y volvió a responsabilizar a Estados Unidos de buena parte de la crisis que atraviesa la isla.

También relacionó las recientes 176 medidas económicas aprobadas por el Gobierno con el legado político de Fidel.

Más de 1.500 delegados participaron en los homenajes

El evento celebrado en el Teatro Karl Marx sirvió como clausura del I Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro”.

Según las cifras divulgadas por los organizadores, participaron más de 1.500 delegados procedentes de 63 países.

En la ceremonia estuvieron presentes integrantes del Buró Político, funcionarios del Gobierno y familiares de los hermanos Castro, incluida Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel.

La celebración ocurre en medio de una profunda crisis en Cuba

El centenario de Fidel Castro llega mientras la isla atraviesa una severa crisis económica y energética.

Durante 2026, el Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido repetidos colapsos generales, mientras numerosas provincias enfrentan apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades en servicios básicos.

La situación económica también continúa marcada por la inflación, el deterioro del poder adquisitivo y la escasez de productos esenciales.

En ese contexto, el Gobierno ha desarrollado durante meses un amplio programa de actividades para conmemorar los cien años del nacimiento de Fidel Castro.

La reaparición despeja un rumor, pero mantiene las preguntas sobre su salud

La presencia de Raúl Castro en el Teatro Karl Marx confirma que el exmandatario continúa participando, aunque esporádicamente, en actos considerados especialmente simbólicos por el régimen.

Su aparición desmiente los recientes rumores sobre su muerte, pero las imágenes difundidas y la ausencia de declaraciones públicas ofrecen pocos elementos para evaluar con precisión su estado de salud.

A los 95 años y oficialmente retirado de sus principales responsabilidades, Raúl Castro continúa manteniendo una presencia simbólica dentro del sistema político cubano.

Este jueves volvió a aparecer precisamente en una de las fechas más significativas para la familia Castro: el centenario del nacimiento de Fidel.