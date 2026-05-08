americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El astro canadiense Alphonso Davies se lesiona el isquiotibial a un mes del Mundial

MÚNICH (AP) — El lateral izquierdo canadiense Alphonso Davies se lesionó el isquiotibial a poco más de un mes de que su país sea coanfitrión del Mundial, informó el Bayern Múnich el viernes.

Alphonso Davies (derecha) del Bayern Múnich lanza un pase ante Desire Doue del Paris Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)
Alphonso Davies (derecha) del Bayern Múnich lanza un pase ante Desire Doue del Paris Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

Los flamantes campeones de la Bundesliga indicaron que los médicos del club esperan que Davies esté de baja “durante varias semanas”. El debut de Canadá en el Mundial será el 12 de junio ante Bosnia-Herzegovina en Toronto.

El Bayern señaló que Davies se lastimó el isquiotibial izquierdo durante el empate 1-1 del miércoles con el Paris Saint-Germain, resultado que decretó la eliminación del equipo alemán en las semifinales de la Liga de Campeones.

Davies, de 25 años, es el máximo referente de Canadá. Ha marcado 15 goles en 58 partidos con la selección. Ha ayudado al Bayern a ganar siete títulos de la Bundesliga, además de la Liga de Campeones de 2020.

El Bayern cierra su temporada con la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo ante el Stuttgart.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

La placa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera de un tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Nueva York restringirá cooperación con el ICE pese a las amenazas del zar fronterizo de Trump

Vehículos entran y salen del centro de detención de inmigrantes Alcatraz de los Caimanes, el 28 de agosto de 2025, en el condado de Collier, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

DeSantis: Centro de detención migratoria "Alcatraz de los Caimanes" siempre fue temporal

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano
ULTIMA HORA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter