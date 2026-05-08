El astro canadiense Alphonso Davies se lesiona el isquiotibial a un mes del Mundial

Compartir en:









Alphonso Davies (derecha) del Bayern Múnich lanza un pase ante Desire Doue del Paris Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

Los flamantes campeones de la Bundesliga indicaron que los médicos del club esperan que Davies esté de baja “durante varias semanas”. El debut de Canadá en el Mundial será el 12 de junio ante Bosnia-Herzegovina en Toronto.

El Bayern señaló que Davies se lastimó el isquiotibial izquierdo durante el empate 1-1 del miércoles con el Paris Saint-Germain, resultado que decretó la eliminación del equipo alemán en las semifinales de la Liga de Campeones.

Davies, de 25 años, es el máximo referente de Canadá. Ha marcado 15 goles en 58 partidos con la selección. Ha ayudado al Bayern a ganar siete títulos de la Bundesliga, además de la Liga de Campeones de 2020.

El Bayern cierra su temporada con la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo ante el Stuttgart.

___

FUENTE: AP