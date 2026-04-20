El arquero Jonathan Klinsmann sufre fractura de cuello con la segunda división de Italia

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ARCHIVO - El arquero Jonathan Klinsmann del LA Galaxy previo al partido contra Portland Timbers en la MLS, el 22 de mayo de 2021, en Portland. (AP Foto/Amanda Loman) AP

Klinsmann fue retirado del campo en camilla con un collarín cervical tras un choque con un jugador de Palermo y trasladado a un hospital en la capital siciliana.

El informó en un comunicado que las primeras pruebas revelaron “una fractura de la primera vértebra cervical” y un corte en la parte posterior de la cabeza. Se someterá a más exámenes con un neurocirujano especialista, añadió el club.

Klinsmann, de 29 años, publicó en Instagram que su temporada había terminado y agradeció a los aficionados de Cesena y de Palermo “por los buenos deseos”, así como a “amigos y familiares que me han apoyado durante los últimos días”.

Nacido en Múnich, cuando su padre jugaba en el Bayern, Klinsmann jugó brevemente para el LA Galaxy en la MLS y ha representado a Estados Unidos en categorías juveniles.

Se incorporó a Cesena, equipo de la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia, hace dos años y ha disputado más de 50 partidos.

El club de la Serie B es dirigido por Ashley Cole, otrora lateral de Arsenal, Chelsea y la selección de Inglaterra Ashley Cole.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP