Ejército de Mali reporta ataques rebeldes contra pueblos del norte

Mohamed Elmaouloud Ramadane, portavoz del Frente de Liberación de Azawad (FLA), señaló en una publicación en Facebook que los separatistas estaban atacando la localidad de Anefis.

Mohamed Cissé, residente de Gao, contó a The Associated Press que el ejército está yendo de puerta en puerta en busca de atacantes que aún permanecen en la ciudad.

“Por el momento, la calma ha vuelto", afirmó Ousmane Maiga, otro residente de Gao, "Pero me enteré de que los atacantes siguen en una parte de la ciudad, así que me quedo dentro de la casa con la familia”.

En un comunicado posterior, el ejército de Mali sostuvo que “la situación está completamente bajo control”. Añadió que en Sévaré “20 terroristas en motocicletas y vehículos equipados fueron neutralizados”.

Pero Rawani Ahmed Bouya, miembro del FLA y jefe de la Oficina Nacional de la diáspora de Azawad, dijo a la AP que Anefis estaba bajo control del FLA y que los combates casi habían terminado. Su afirmación no pudo verificarse de manera independiente.

A finales de abril, un ataque coordinado del FLA y la filial regional de la red Al Qaeda, JNIM, mató al ministro de Defensa en su casa y tomó el control de varias localidades clave en el norte del país.

Ibrahim Yahaya Ibrahim, subdirector de proyectos del centro de estudios International Crisis Group, afirmó que, si bien los ataques más recientes “no son nada comparable” a los de abril, los reportes de ataques al otro lado de la frontera en Burkina Faso, así como en distintos puntos de Mali, podrían indicar un intento de desviar la atención del ejército para asegurar ganancias más limitadas en el norte de Mali.

Wassim Nasr, investigador principal del Soufan Center, consideró que el ataque contra Anefis fue estratégico porque cualquier intento de Mali de revertir los avances territoriales de abril se habría organizado en Anefis.

Mali ya ha enfrentado insurgencias de milicianos afiliados a la red Al Qaeda y al grupo Estado Islámico, así como una rebelión separatista en el norte del país. Los separatistas llevan años combatiendo para crear un Estado independiente en el norte de Mali.

Junto con Mali, los vecinos Níger y Burkina Faso también han estado luchando contra filiales de Al Qaeda y del Estado Islámico.

Tras golpes militares, las juntas de los tres países dejaron de apoyarse en aliados occidentales y recurrieron a Rusia para obtener ayuda en el combate contra los milicianos islamistas. Pero la situación de seguridad ha empeorado, con un número récord de ataques de milicianos. También se ha acusado a las fuerzas gubernamentales de matar a civiles bajo la sospecha de que colaboran con los milicianos.

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Wilson McMakin reportó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP