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Ejército de EEUU ataca lancha en el Pacífico oriental; mata a 1 y deja 2 vivos

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos lanzó el martes otro ataque contra una lancha que según dijo era sospechosa de transportar drogas en el océano Pacífico oriental, el cual resultó en la muerte de un hombre y dejó dos sobrevivientes.

El Pentágono, el martes 19 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El Pentágono, el martes 19 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Un video publicado en redes sociales por el Comando Sur del ejército de Estados Unidos muestra una lancha que avanza a gran velocidad por el agua antes de explotar y quedar envuelta en llamas. El Comando Sur indicó que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes”.

La campaña del gobierno de Donald Trump para atacar embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas de América Latina, incluido el Pacífico oriental y el mar Caribe, comenzó a principios de septiembre y ha matado a por lo menos 194 personas.

Estados Unidos no ha presentado evidencia de que alguna de las embarcaciones transportara drogas.

El organismo de supervisión del Pentágono informó la semana pasada que evaluará si los militares de Estados Unidos siguieron un marco establecido para la selección de objetivos al llevar a cabo los ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas. El Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos, de seis fases, incluye la intención de un comandante militar, el desarrollo del objetivo, el análisis, la decisión, la ejecución y la evaluación.

La oficina del inspector general del Pentágono señaló que la revisión fue “iniciada por cuenta propia”. No investigará la legalidad de los ataques, que han suscitado un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y especialistas en derecho militar.

El gobierno de Trump sostiene que Estados Unidos está en guerra contra cárteles narcotraficantes de América Latina, a los que atribuye las muertes por sobredosis de drogas que afectan a muchas comunidades estadounidenses. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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