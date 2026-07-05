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Ejército colombiano abate a miembro de disidencias en combate en zona fronteriza con Ecuador

BOGOTÁ (AP) — Un presunto integrante del cártel de drogas Comandos de la Frontera murió y otros dos resultaron heridos en un combate con el Ejército de Colombia en la zona fronteriza con Ecuador, informó el domingo la institución militar.

El enfrentamiento se produjo en el sector de El Salado, en el departamento de Nariño, en el suroeste del país, tras operaciones conjuntas de inteligencia entre las fuerzas de seguridad colombiana y ecuatoriana, señaló un reporte del Ejército.

“La información obtenida permitió establecer la presencia de individuos armados que estarían intimidando a la población civil”, precisó la institución militar colombiana, que emprendió un operativo de control e interceptó a los presuntos miembros del grupo residual Comandos de la Frontera.

Durante el combate, uno de los ilegales murió y se capturó en flagrancia a otros dos, quienes resultaron heridos, agregó el Ejército. Además, incautaron cuatro armas largas, municiones y material de comunicaciones, indicó.

Los “Comandos de la Frontera”, integrados por disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operan en los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño en actividades de narcotráfico y minería ilegal, en asociación con grupos delincuenciales del lado ecuatoriano, según las autoridades.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 kilómetros en cuya franja operan grupos armados que se dedican a actividades ilegales.

FUENTE: AP

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