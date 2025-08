Trump ordena el despliegue de submarinos nucleares cerca de Rusia

El anuncio fue realizado por Trump a través de la red social Truth Social. “He ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son más que eso. Las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas. Espero que este no sea uno de esos casos”, escribió el presidente.

Las tensiones escalaron tras un mensaje publicado por Medvedev en la red social X (antes Twitter), en el que advirtió que cada ultimátum lanzado por Trump a Moscú representa “una amenaza y un paso hacia la guerra” , no solo con Ucrania , sino directamente con Estados Unidos.

“Trump juega con los ultimátums: 50 o 10 días… Que recuerde dos cosas: primero, Rusia no es ni Israel ni Irán. Y segundo, cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra, no con Ucrania, sino con su propio país”, escribió el funcionario ruso, ex presidente entre 2008 y 2012.