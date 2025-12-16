TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

El presidente Donald Trump anuncia un cerco naval absoluto contra buques sancionados que entran y salen de Venezuela y advierte que la presión militar en el Caribe aumentará hasta que el régimen de Nicolás Maduro devuelva activos “robados” a Estados Unidos.

Washington — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ordenó este lunes un bloqueo total y completo a todos los barcos petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, en lo que representa una de las medidas más agresivas adoptadas por Washington contra el régimen de Nicolás Maduro .

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump afirmó que Venezuela está rodeada por la mayor concentración naval estadounidense jamás vista en Sudamérica , y advirtió que el despliegue “solo se hará más grande” .

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, escribió el mandatario.

Según Trump, la decisión responde al uso que el régimen chavista hace del petróleo venezolano para financiar actividades criminales transnacionales , incluyendo:

“El régimen ilegítimo de Maduro utiliza petróleo robado para financiar terrorismo y crimen organizado. Por estas y muchas otras razones, Venezuela ha sido designada como una organización terrorista extranjera ”, sostuvo el presidente estadounidense.

Trump añadió que todos los petroleros sancionados que operen con Venezuela quedarán sujetos a interdicción inmediata.

Confiscaciones y escalada militar en el Caribe

La orden presidencial se produce una semana después de que Trump confirmara la interceptación y confiscación de un petrolero frente a las costas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

De acuerdo con reportes internacionales, el buque —que navegaba bajo bandera falsa de Guyana— tenía antecedentes de contrabando de petróleo iraní y, en esta ocasión, transportaba crudo venezolano, lo que motivó su incautación por orden judicial en Estados Unidos.

Este operativo forma parte del despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe, activo desde agosto, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, el contrabando y las redes financieras del chavismo.

EE.UU. mantiene alerta aérea sobre Venezuela

En paralelo, la Administración Federal de Aviación (FAA) renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela, vigente hasta el 19 de febrero de 2026.

La advertencia insta a las aerolíneas comerciales a extremar precauciones al operar en la región de información de vuelo (FIR) de Maiquetía, que abarca el espacio aéreo venezolano y amplias zonas del Caribe.

La FAA advirtió que:

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, despegue y aterrizaje”.

Tras la alerta inicial de noviembre, varias aerolíneas modificaron o suspendieron vuelos hacia Venezuela. Entre ellas, Copa Airlines extendió la cancelación de sus rutas a Caracas hasta al menos el 15 de enero, alegando condiciones operativas y de seguridad.

Reacción internacional y respaldo iraní a Maduro

Irán, uno de los principales aliados de Caracas, denunció la postura de Washington como “intimidatoria, peligrosa e intervencionista”.

La semana pasada, el presidente iraní Masoud Pezeshkian sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro, reiterándole su apoyo ante lo que calificó como “provocaciones hostiles” de Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, Trump respondió con firmeza:

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni regímenes hostiles roben, amenacen o dañen a nuestra nación. Todo lo que nos fue robado debe ser devuelto INMEDIATAMENTE”.

Un punto de quiebre en la política hacia Venezuela

Analistas consideran que el bloqueo petrolero total marca un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Venezuela, al combinar presión militar, financiera y energética de manera simultánea.

La medida aumenta el aislamiento del régimen de Maduro, limita aún más su capacidad de exportar crudo y eleva el riesgo para cualquier empresa o país que intente operar con petróleo venezolano bajo sanciones.