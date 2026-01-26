Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

El presidente acusa a autoridades locales de fomentar caos y violencia al no colaborar con el gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria.
Trump pide a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con las leyes migratorias y acusa a ciudades santuario de fomentar caos y violencia.
El presidente Donald Trump lanzó este fin de semana un llamado público a gobernadores y alcaldes demócratas para que cooperen de manera formal con su Administración en la aplicación de las leyes migratorias federales, asegurando que la falta de coordinación ha contribuido a un clima de división, caos y violencia en varias ciudades del país.
El mensaje fue publicado en su red social Truth Social y mencionó de forma directa al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aunque Trump extendió el reclamo a todas las autoridades estatales y locales controladas por el Partido Demócrata.
“Estamos a la espera de que hagan lo correcto y trabajen con nosotros”, escribió el mandatario, al subrayar que la cooperación intergubernamental es esencial para garantizar la seguridad pública.
Trump detalló una serie de acciones que, según dijo, deberían adoptarse de inmediato:
Entregar a las autoridades federales a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que se encuentren en cárceles estatales o municipales.
Transferir a inmigrantes ilegales arrestados por policías locales para que enfrenten procesos de deportación.
Facilitar la colaboración directa de fuerzas del orden locales con agencias federales en la localización, detención y custodia de personas buscadas por delitos.
El presidente sostuvo que estas medidas permitirían acelerar deportaciones y reducir riesgos para la población.
Trump volvió a cuestionar con dureza las políticas de ciudades santuario, a las que responsabilizó de proteger a inmigrantes ilegales con historial delictivo y de debilitar el estado de derecho. En ese contexto, instó al Congreso a aprobar legislación que ponga fin a estas políticas.
“Las ciudades deben ser santuarios seguros para ciudadanos que respetan la ley, no para criminales”, afirmó.
Disposición a cooperar
El mandatario aseguró que su Administración está dispuesta a trabajar con cualquier líder demócrata que decida colaborar con el gobierno federal en materia de seguridad y migración, y afirmó que existen ejemplos de cooperación bipartidista que han resultado en comunidades más seguras.
Trump enmarcó su llamado dentro de su agenda de seguridad nacional y reiteró que la aplicación estricta de la ley migratoria es clave para “hacer a Estados Unidos seguro” y avanzar en su proyecto político.
