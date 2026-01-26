Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray) AP

El presidente acusa a autoridades locales de fomentar caos y violencia al no colaborar con el gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria.

El presidente Donald Trump lanzó este fin de semana un llamado público a gobernadores y alcaldes demócratas para que cooperen de manera formal con su Administración en la aplicación de las leyes migratorias federales , asegurando que la falta de coordinación ha contribuido a un clima de división, caos y violencia en varias ciudades del país.

El mensaje fue publicado en su red social Truth Social y mencionó de forma directa al gobernador de Minnesota , Tim Walz , y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey , aunque Trump extendió el reclamo a todas las autoridades estatales y locales controladas por el Partido Demócrata.

“ Estamos a la espera de que hagan lo correcto y trabajen con nosotros ”, escribió el mandatario, al subrayar que la cooperación intergubernamental es esencial para garantizar la seguridad pública.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

El presidente sostuvo que estas medidas permitirían acelerar deportaciones y reducir riesgos para la población.

Facilitar la colaboración directa de fuerzas del orden locales con agencias federales en la localización, detención y custodia de personas buscadas por delitos.

Transferir a inmigrantes ilegales arrestados por policías locales para que enfrenten procesos de deportación.

Entregar a las autoridades federales a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que se encuentren en cárceles estatales o municipales.

file0395dc80162bf27e40c133aeaca0360a Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker) AP

Críticas a las “ciudades santuario”

Trump volvió a cuestionar con dureza las políticas de ciudades santuario, a las que responsabilizó de proteger a inmigrantes ilegales con historial delictivo y de debilitar el estado de derecho. En ese contexto, instó al Congreso a aprobar legislación que ponga fin a estas políticas.

“Las ciudades deben ser santuarios seguros para ciudadanos que respetan la ley, no para criminales”, afirmó.

Disposición a cooperar

El mandatario aseguró que su Administración está dispuesta a trabajar con cualquier líder demócrata que decida colaborar con el gobierno federal en materia de seguridad y migración, y afirmó que existen ejemplos de cooperación bipartidista que han resultado en comunidades más seguras.

Trump enmarcó su llamado dentro de su agenda de seguridad nacional y reiteró que la aplicación estricta de la ley migratoria es clave para “hacer a Estados Unidos seguro” y avanzar en su proyecto político.