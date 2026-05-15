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Colapso de la red eléctrica en Cuba y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

La red eléctrica nacional de Cuba sufrió una avería grave que dejó sin suministro a las provincias orientales de la isla mientras residentes en la capital, La Habana, enfrentan constantes apagones. Algunos en la ciudad prendieron fuego a barricadas para protestar por los prolongados cortes.

ARCHIVO -Varias personas observan una barricada en llamas prendida por residentes que protestan contra los prolongados apagones en La Habana, Cuba, el 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)
ARCHIVO -Varias personas observan una barricada en llamas prendida por residentes que protestan contra los prolongados apagones en La Habana, Cuba, el 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo) AP

La Ciénaga Grande de Santa Marta, en Colombia, enfrenta una crisis medioambiental debido a una planta invasora originaria de Asia. Esta especie de rápido crecimiento está obstruyendo las rutas de pesca y atascando los cursos de agua, lo que afecta a las comunidades locales que dependen de la laguna para su sustento.

En el centro de Buenos Aires, Argentina, una multitud marchó hacia la sede del gobierno para denunciar los recortes presupuestarios que afectan a la educación superior en el país.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 8 y el 14 de mayo de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

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