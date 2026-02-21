Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) AP

TRUMP SUBE ARANCEL GLOBAL AL 15% TRAS REVÉS DE LA CORTE SUPREMA

El presidente Donald Trump anunció que elevará los aranceles globales de Estados Unidos del 10% al 15% “con efecto inmediato”, horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueara parcialmente su esquema anterior basado en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional.

El mandatario informó en su red Truth Social que aplicará el incremento bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 , que permite imponer aranceles de hasta 15% por un máximo de 150 días.

“Aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales al nivel totalmente autorizado y legal del 15%”, escribió Trump.

En una decisión 6-3, la Corte determinó que la ley de 1977 utilizada previamente no autoriza al Ejecutivo a imponer aranceles globales de manera unilateral en tiempos de paz.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent (izquierda), habla con los periodistas mientras el presidente Donald Trump (derecha) escucha a bordo del Air Force One, el lunes 27 de octubre de 2025, durante el viaje de Kuala Lumpur a Tokio. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El presidente del tribunal, John Roberts , señaló que la legislación “no hace referencia a aranceles ni gravámenes”.

Trump respondió que el fallo lo deja “más poderoso” y aseguró que existen “otras vías legales” para sostener su política comercial.

Impacto inmediato en la economía global

El nuevo arancel del 15% se suma a medidas previas que incluyen:

25% sobre productos de México y Canadá

Hasta 50% sobre Brasil e India

Aranceles recíprocos a socios estratégicos

Analistas de la Universidad de Yale estiman que la tasa efectiva de aranceles en EE.UU. podría alcanzar el 9,1%, la más alta desde 1946 (exceptuando 2025).

La Universidad de Pensilvania proyecta posibles reembolsos de hasta $175 mil millones a empresas afectadas, aunque el tema aún podría derivar en litigios prolongados.

Reacciones internacionales

Canadá calificó la medida como “injustificada”

La Unión Europea evaluará su impacto

Japón afirmó que sus inversiones no se verán afectadas

Corea del Sur convocó reunión de emergencia

El presidente francés Emmanuel Macron destacó la importancia de los “contrapoderes” en democracia, aunque reconoció que el anuncio posterior de Trump cambia el panorama.

Wall Street reaccionó con alzas moderadas, anticipando que la administración mantendría firme su postura comercial.

Estrategia política

El secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que los ingresos arancelarios se mantendrán “prácticamente sin cambios” hacia 2026.

Trump insiste en que su política protege empleos estadounidenses y fortalece la industria nacional, en medio de un año político clave.