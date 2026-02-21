americateve

Trump quiere imponer arancel del 15%, frente al 10% que anunció tras fallo de Corte Suprema

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que estaba elevando al 15% el arancel global que quiere imponer, frente al 10% que había anunciado un día antes.

Vehículos estacionados en un concesionario de Subaru en Bedford Auto Mile, en Bedford, Ohio, el viernes 20 de febrero de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki)
Trump manifestó en una publicación en redes sociales que tomaba la decisión “basándose en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense decisión sobre aranceles emitida ayer” por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Después que el tribunal dictaminó que el presidente no tenía la facultad de emergencia para imponer numerosos aranceles amplios, Trump firmó una orden ejecutiva el viernes por la noche que le permitió eludir al Congreso e imponer un impuesto del 10% a las importaciones de todo el mundo. El inconveniente es que esos aranceles se limitarán a sólo 150 días, a menos que se prorroguen por vía legislativa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

