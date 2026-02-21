Veterano de guerra de EEUU la adoptó siendo huérfana en Irán. Gobierno de Trump quiere deportarla

Ella es una de miles de personas adoptadas en el extranjero a las que nunca se les concedió la ciudadanía estadounidense debido a una fractura en la intersección entre la ley de adopción y la ley migratoria.

La mujer, a quien The Associated Press no identifica por su situación legal, recibió una carta del Departamento de Seguridad Nacional a principios de este mes en la que se le ordena presentarse para un proceso de expulsión ante un juez de inmigración en California. No tiene antecedentes penales. La carta indica que es elegible para la deportación porque excedió la vigencia de su visa en marzo de 1974, cuando tenía 4 años.

“Nunca imaginé que llegaría a estar como está hoy”, dijo la mujer, que cree que por ser cristiana y hija de un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos la deportación a Irán podría equivaler a una sentencia de muerte. “Siempre me decía a mí misma que no había manera de que este país pudiera enviar a alguien a morir a un país del que salió como huérfana. ¿Cómo podría Estados Unidos hacer eso?”

La ya aterradora posibilidad de ser deportada a Irán se volvió aún más angustiante en los últimos días, contó, a medida que el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a concentrar la mayor fuerza de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en Oriente Medio en décadas, preparándose para una posible acción militar contra Irán si fracasan las conversaciones sobre su programa nuclear.

La AP presentó el perfil de la mujer en 2024 como parte de un reportaje sobre cuántas personas adoptadas en el extranjero no obtuvieron la ciudadanía de Estados Unidos porque sus padres adoptivos estadounidenses no las naturalizaron. La mujer ha intentado regularizar su estatus legal durante años, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional conoce su situación al menos desde 2008. Calcula que el expediente que tienen sobre ella es de miles de páginas. No sabe qué motivó la repentina amenaza de expulsión.

El gobierno de Trump ha impulsado una campaña de deportaciones masivas, alardeando de que está expulsando a los “peores de los peores” criminales. Pero muchas personas sin antecedentes penales han quedado atrapadas en la redada. La única interacción con las fuerzas del orden que la mujer recuerda es que la detuvieron hace 20 años por usar el teléfono cuando conducía. Trabaja en un puesto en el sector corporativo de la atención médica, paga impuestos y es propietaria de una vivienda en California.

“Cuando los medios se niegan a dar nombres resulta imposible aportar detalles sobre casos específicos o incluso verificar que algo de esto haya ocurrido o que las personas siquiera existan. Si ustedes no pueden hacer su trabajo, nosotros no podemos hacer el nuestro”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. La AP no les proporcionó el nombre de la mujer, pero envió una descripción detallada de la carta que recibió, las razones indicadas por las que es considerada elegible para la deportación y la fecha en que se le ordenó comparecer ante el tribunal, el 4 de marzo.

Un juez aplazó la audiencia para más adelante el próximo mes y coincidió con su abogada, Emily Howe, en precisar que la mujer no tiene que presentarse en persona, un alivio, ya que temían que agentes de inmigración estuvieran esperando en el juzgado para llevársela.

Adoptada en Irán cuando tenía 2 años

El padre de la mujer fue prisionero de guerra en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial: lo capturaron en 1943 y permaneció detenido hasta el final del conflicto. Cuando se retiró de la Fuerza Aérea, trabajó como contratista del gobierno en Irán, donde él y su esposa la encontraron en un orfanato en 1972 y la adoptaron. Ella tenía 2 años.

Regresaron a Estados Unidos en 1973, y el periódico local publicó un reportaje de página completa sobre la familia y su nueva hija. Su adopción se completó en 1975. Pero en ese momento, los padres debían naturalizar por separado a los niños a través de la agencia federal de inmigración. Los padres de la mujer ya fallecieron.

Ella no supo que no había sido naturalizada hasta que solicitó un pasaporte a los 38 años. Aún no sabe cómo ocurrió el descuido. Revisó los documentos de su padre y encontró una carta de un abogado, fechada en 1975, en la que decía que estaba trabajando con funcionarios de inmigración: “parece que este asunto está concluido”, y le facturaba a su padre por sus servicios.

No mantuvo su situación en secreto. Durante años ha pedido ayuda a todos los que se le ocurrieron: el Departamento de Estado, funcionarios de inmigración, senadores. Se ha comunicado con su congresista, la representante Young Kim, una republicana de California, pero sin resultado. Más recientemente, la oficina de Kim respondió a su súplica sobre su expulsión pendiente señalando que “no podían asesorar ni interferir”.

“Simplemente me desconcierta que esté bien enviarme a un país extranjero donde potencialmente podría morir o podría ser encarcelada por un error administrativo”, expresó.

Las personas adoptadas más recientemente no enfrentan este limbo legal: el Congreso aprobó una ley en 2000 destinada a corregir el problema y otorgar ciudadanía estadounidense de manera automática a todas las personas adoptadas legalmente en el extranjero. Pero no la hicieron retroactiva, y sólo se aplicó a quienes eran menores de 18 años cuando entró en vigor; todas las personas nacidas antes de la fecha arbitraria del 27 de febrero de 1983 quedaron excluidas.

Coalición intenta proteger a adoptados de mayor edad

Desde entonces, una coalición bipartidista —desde la Convención Bautista del Sur hasta grupos liberales de inmigración— ha presionado al Congreso para que apruebe otra ley que ayude a las personas adoptadas de mayor edad que quedaron fuera de la norma, pero el Congreso no ha actuado. Algunos de esos cabilderos dicen ahora que el hecho de que el gobierno amenace con deportar a una persona adoptada es exactamente el escenario que trataron de evitar arduamente.

“Estoy horrorizada. Es raro que hoy en día una historia me deje en shock. Pero esta es una situación absolutamente increíble”, afirmó Hannah Daniel, quien como directora de políticas públicas de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa —el brazo de cabildeo de la Convención Bautista del Sur— suplicó durante años a los legisladores que abordaran el tema.

La adopción internacional ha sido uno de los pocos temas defendidos por legisladores de ambos partidos. Muchas iglesias cristianas predican la adopción internacional como un llamado bíblico, un reflejo de Dios acogiendo a los creyentes en una familia de fe.

Daniel, quien recientemente se incorporó a World Relief, una organización humanitaria cristiana, dijo que amenazar con enviar a una adoptada cristiana a Irán representa el choque de dos asuntos que a ella y a muchos otros cristianos les importan profundamente: la adopción internacional y la persecución de cristianos en todo el mundo.

“Lo que más me inquieta de esto es: somos una nación que se enorgullece de luchar por la libertad religiosa tanto aquí como en el extranjero”, subrayó Daniel. “Y se siente tan contrario a eso que luego digamos que vamos a enviar a esta persona que, para mí, es una hermana en Cristo, a enfrentar una sentencia de muerte”.

Lo calificó de “antiestadounidense e inconcebible”.

Conversos al cristianismo en Irán enfrentan discriminación intensa

Ryan Brown, director ejecutivo de Open Doors, una organización sin fines de lucro que apoya a cristianos perseguidos en todo el mundo, dijo que en Irán algunas personas son cristianas de nacimiento y enfrentan una discriminación generalizada. Pero es mucho peor para quienes son considerados conversos al cristianismo desde el islam. Afirmó que espera que una adoptada deportada sea vista dentro de esa última categoría: como una conversa.

“Se asume que eres un enemigo del Estado. Se asume que si eres cristiano, estás alineado con Occidente y deseas ver caer al régimen”, explicó. “No se concede el beneficio de la duda”.

Los cristianos convertidos son arrestados de manera rutinaria. Algunos son condenados a muerte.

“Sus prisiones son mundialmente conocidas por sus condiciones deplorables”, añadió Brown.

No hay saneamiento. La comida, el agua y el acceso a la atención médica son escasos. Las prisiones iraníes son “notoriamente más perversas para las mujeres”, indicó, y las mujeres han denunciado de forma habitual agresiones sexuales por parte de sus captores. Otras han sido obligadas a contraer matrimonio.

Brown, que también es padre adoptivo, tuvo dificultades incluso para imaginar lo que podría experimentar una mujer cristiana, acostumbrada a la libertad de Estados Unidos, si tuviera que bajar de un avión en Irán. Ella no conoce el idioma. No sabe nada de sus costumbres. Ha vivido una vida plenamente estadounidense.

“No puedo ni concebirlo”, resaltó Brown. “Mis oraciones están con ella”.

La mujer cree que Irán probablemente la verá con aún más sospecha dada la trayectoria militar de su padre y su trabajo como contratista del gobierno de Estados Unidos.

Creció escuchando las historias de guerra de su padre. Leyó el diario que él escribió en el campo de prisioneros, sobre lo frío y hambriento que había estado, y se sentía orgullosa de su sacrificio y de su servicio a un país que ella creía que la había salvado.

Cuando ahora se siente triste o asustada, contó, mira su foto favorita de él con su uniforme militar, las medallas alineadas en su hombro izquierdo, una leve sonrisa segura en el rostro.

“Estoy orgullosa del legado de mi padre. Soy parte de su legado. Y lo que me está pasando está mal”, afirmó. “Y sé que si él estuviera aquí, se le rompería el corazón al saber que estoy en este camino”.

