Infantino no enfrentará medidas del COI por reglas de neutralidad por Trump

MILÁN (AP) — El Comité Olímpico Internacional no tomará ninguna medida contra su miembro Gianni Infantino por una posible infracción de las normas de neutralidad política, tras alinear a la FIFA con la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Giovanni Vincenzo Infantino, presidente de la FIFA, se prueba una gorra de USA durante una reunión de la Junta de la Paz en el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, el jueves 19 de febrero de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El COI indicó el sábado que el asunto está cerrado y que el trabajo de desarrollo de la FIFA en Gaza “está totalmente en consonancia con el papel de una federación deportiva internacional”.

Trump organizó el jueves el acto de la junta de paz en Washington, D.C., donde Infantino firmó un acuerdo en nombre del organismo rector del fútbol que podría hacer que se invirtieran 75 millones de dólares de sus fondos en Gaza.

Consultada el viernes sobre la conducta de Infantino, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, señaló que se investigaría una posible vulneración de la neutralidad. El juramento de los miembros olímpicos exige “actuar siempre de manera independiente de… intereses políticos”.

Coventry e Infantino figuran entre los 107 miembros actuales invitados del COI, entre los que hay dirigentes deportivos, exatletas olímpicos, integrantes de familias reales asiáticas y europeas, exlíderes políticos y diplomáticos, además de figuras del mundo empresarial y cultural.

Los miembros del COI se reúnen el domingo por la mañana en Milán y darán la bienvenida a dos nuevos miembros atletas elegidos en los Juegos de Invierno. La asistencia no es obligatoria y no estaba claro si Infantino regresará después de pasar varios días en la ciudad para reuniones del COI previas a la ceremonia de apertura del 6 de febrero.

___

AP Juegos Olímpicos de Invierno: https://apnews.com/hub/milan-cortina-2026-winter-olympics

FUENTE: AP

